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Коли працювати на городі у жовтні 2024: місячний календар сприятливих днів

Місячний календар допоможе розпланувати дії на городі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Вплив Місяця на припливи та відливи морів - науково доведений факт. Однак Місяць також здатен впливати на інші рідини, і врожайність рослин значною мірою залежить від фази Місяця, у яку відбувалася посадка чи догляд за ними. У які дні у жовтні найкраще займатися роботами на городі?

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, що допоможуть садівникам і городникам максимізувати врожай, використовуючи фази Місяця для планування робіт.

Як користуватися місячним календарем: правила

На зростаючому Місяці - сіють овочі з плодами над землею, обрізають кущі.

На спадному Місяці - сіють коренеплоди та пікірують розсаду.

У дні повного та молодого Місяця - (а також день до і після них) не слід сіяти, пересаджувати або здійснювати інші маніпуляції з рослинами.

Місячні фази в жовтні 2024 року:

  • Спадний Місяць: 1 жовтня.
  • Молодик: 2 жовтня.
  • Зростаючий Місяць: 3-16 жовтня.
  • Повний Місяць: 17 жовтня.
  • Спадний Місяць: 18-31 жовтня.

Сприятливі дні для садово-городніх робіт у жовтні 2024 року

Пересадка, пікірування, поділ кореневищ: 29 жовтня.

Щеплення дерев і кущів: 16 жовтня (якщо не загрожують заморозки).

Прополювання, проріджування: 10-11 жовтня.

Розпушування ґрунту, підгортання: 10-11 жовтня.

Обрізка і живцювання: 7-9, 22-24 жовтня.

Боротьба з хворобами та шкідниками: 5-11, 19, 22-24 жовтня.

Удобрення: 5-6, 10-11, 14-16 жовтня.

Заготівля насіння і живців: 29 жовтня.

Посадка плодово-ягідних кущів та дерев: 7-11, 19, 22-24, 29 жовтня.

Дні, коли посадка заборонена: 1, 2, 3, 17, 31 жовтня.

Оптимальні дні для посіву у жовтні 2024 року

Найбільш сприятливі дні для посіву овочів та коренеплодів: 5-6, 14-15 жовтня.

Помірно сприятливі дні: 18-19, 22-23 жовтня.

Оптимальні дні для посіву і посадки квітів:

  • Клубеневі та цибулинні рослини: 4-6, 10-11, 18-19, 22-23, 27-30 жовтня.
  • Кімнатні рослини: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.
  • Троянди: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.

Оптимальні дні для посадки саджанців:

  • Полуниця, суниця: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.
  • Ягідні кущі та виноград: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.
  • Плодові дерева: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 жовтня.

Раніше ми писали, як варто посадити восени смородину, щоб наступного року були великі ягоди.

Читайте також, коли в 2024 році збирати кабачки для тривалого зберігання.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Vseroste.com.ua та "Аптека садівника".

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