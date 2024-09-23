Коли працювати на городі у жовтні 2024: місячний календар сприятливих днів

Як користуватися місячним календарем: правила

На зростаючому Місяці - сіють овочі з плодами над землею, обрізають кущі.

На спадному Місяці - сіють коренеплоди та пікірують розсаду.

У дні повного та молодого Місяця - (а також день до і після них) не слід сіяти, пересаджувати або здійснювати інші маніпуляції з рослинами.

Місячні фази в жовтні 2024 року:

Спадний Місяць: 1 жовтня.

Молодик: 2 жовтня.

Зростаючий Місяць: 3-16 жовтня.

Повний Місяць: 17 жовтня.

Спадний Місяць: 18-31 жовтня.

Сприятливі дні для садово-городніх робіт у жовтні 2024 року

Пересадка, пікірування, поділ кореневищ: 29 жовтня.

Щеплення дерев і кущів: 16 жовтня (якщо не загрожують заморозки).

Прополювання, проріджування: 10-11 жовтня.

Розпушування ґрунту, підгортання: 10-11 жовтня.

Обрізка і живцювання: 7-9, 22-24 жовтня.

Боротьба з хворобами та шкідниками: 5-11, 19, 22-24 жовтня.

Удобрення: 5-6, 10-11, 14-16 жовтня.

Заготівля насіння і живців: 29 жовтня.

Посадка плодово-ягідних кущів та дерев: 7-11, 19, 22-24, 29 жовтня.

Дні, коли посадка заборонена: 1, 2, 3, 17, 31 жовтня.

Оптимальні дні для посіву у жовтні 2024 року

Найбільш сприятливі дні для посіву овочів та коренеплодів: 5-6, 14-15 жовтня.

Помірно сприятливі дні: 18-19, 22-23 жовтня.

Оптимальні дні для посіву і посадки квітів:

Клубеневі та цибулинні рослини: 4-6, 10-11, 18-19, 22-23, 27-30 жовтня.

Кімнатні рослини: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.

Троянди: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 жовтня.

Оптимальні дні для посадки саджанців: