Комаров, Білик та інші учасники "Танців з зірками", які закрутили роман на паркеті

"Танці з зірками" розкривають не тільки таланти українських селебретіс, але і відкривають серця учасників. За всі шість попередніх сезонів на 1+1 і одному на СТБ, шоу зблизило не одну пару, а дехто створив міцну сім'ю.

У нашому матеріалі представляємо зіркові пари, яких звело на паркеті пристрасне танго, вибухова румба і романтичний вальс.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко

Пара телемандрівника Дмитра Комарова і танцівниці, а також міс України 2016 Олександри Кучеренко сформувалася ще до участі в шоу "Танців з зірками" 2017. Але на паркеті вони вміло приховували роман, а коли стало відомо про одруження пари, всі говорили, що їх звело саме шоу.

Влітку 2019-го, Дмитро і Олександра одружилися. Розписалася вони в Києві, а повінчалися в Єрусалимі.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко

Ірина Білик та Дмитро Дікусар

Роман української поп-діви і тоді 25-річного танцюриста Дмитра Дікусара почався на паркеті "Танців з зірками" 2007. Білик старша за Дікусара на 15 років, але для пристрасного кохання це не стало перешкодою. Вони пробули разом до 2010 року, зігравши весілля в Ріо-де-Жанейро.

"Поки ми танцювали, роману не було. Але коли прийшов час розлучатися, всередині щось здригнулося. Я зрозуміла, що зробити це неможливо", - зізналася тоді Білик в одному з інтерв'ю.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Пара телеведучої та її партнера народилася на "Танцях з зірками" 2011 (СТБ). Вони зайняли в тому сезоні друге місце, але в серці один одного - тільки перше.

У грудні 2011-го Лілія та Андрій одружилися, 30 серпня 2012-го у них народилася дочка Діана, а 30 квітня 2018-го - друга дочка Поліна.

"Першим нашим танцем було танго - символічно, правда? Андрій обіймав мене, я торкалася до нього, але мені тоді здавалося, що в цих дотиках немає ніякого потягу, що це робота, і нічого більше. А глядачі нас вже одружили - з самого першого танцю. "Ви така гарна пара!" - тільки й чула я і на вулиці, і від друзів. Усміхалася, жартувала, відмахувалася - мені було зовсім не до цього", - розповідала Ребрик.

Телеведуча каже, що під час шоу ніякого флірту не було - тільки наполегливі тренування і мета перемогти. А коли після фінального ефіру вони поїхали відзначати в ресторан, просиділи там кілька годин, майже не розмовляючи, тільки дивилися один на одного. З того часу більше не розлучалися.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Дмитро Жук і Яна Цибульська

Хореографи разом брали участь у "Танцях з зірками" 2018. Дмитро тоді виходив на паркет зі Златою Огневич, а Яна - з Русланом Сенічкіним. І хоча тренувалися вони порізно, Дмитро часто приходив на тренування до Яни і допомагав Руслану відточувати чоловічі партії.

Пара оголосила про своє весілля прямо в середині проєкту. Одружилися вони 18 жовтня в Києві.

У "Танцях з зірками" 2020 Дмитро Танцює з Юлією Саніної, а Яна - з Сергієм Танчинцем.

Дмитро Жук і Яна Цибульська

Раніше ми писали, про вагітних учасниць "Танців з зірками".

Також повідомляли, як змінився Влад Яма з 2006 року, з того часу, коли він вперше вийшов на паркет з Наталею Могилевською.