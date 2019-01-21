Комаровський розповів, чи варто обмежувати дітей у фруктах

Колаж РБК-Україна

Головне, щоб фрукти не заважали повноцінному прийому їжі

Популярний лікар і ведучий Євген Комаровський розповів батькам, коли варто обмежити дитину у фруктах і чи є в цьому необхідність. Про це експерт розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За словами лікаря, фрукти є самим природним продуктом для людини, як для біологічного виду. Вони є кращими помічниками краси і здоров'я, тому виключати ці продукти точно не слід.

Однак Комаровський попереджає, якщо поїдання фруктів буде заважати формуванню нормального апетиту і змінювати нормальний раціон, тоді потрібно переглянути погляди на споживання плодів.

"Ще раз фіксую увагу. Якщо між повноцінним сніданком і повноцінним обідом діти їдять без обмежень фрукти - на здоров'я, якщо ці фрукти не заважають дитині з'їсти цей поживний обід", - підсумував Комаровський.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як вилікувати бронхіальну астму. Лікар стверджує, що далеко не завжди ці захворювання несуть серйозні наслідки і що цей стан можна повністю контролювати за допомогою ефективних ліків.

Також Комаровський розповів, як газовані напої впливають на організм. Перед тим, як повідомити основну інформацію, доктор поспішив запевнити, що вживання напоїв не перешкоджає всмоктуванню кальцію і не робить настільки жахливий вплив на кістки, як це прийнято вважати в суспільстві.