Комаровский рассказал, стоит ли ограничивать детей во фруктах

Коллаж РБК-Украина

Главное, чтобы фрукты не мешали полноценному приему пищи

Популярный врач и ведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, когда стоит ограничить ребенка во фруктах и есть ли в этом необходимость. Об этом эксперт рассказал на своей страничке в социальной сети Instagram.

По словам врача, фрукты являются самым естественным продуктом для человека, как для биологического вида. Они являются лучшими помощниками красоты и здоровья, поэтому исключать данные продукты точно не следует.

Однако Комаровский предупреждает, если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита и изменять нормальный рацион, тогда нужно пересмотреть взгляды на потребление плодов.

"Еще раз фиксирую внимание. Если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты - на здоровье, если эти фрукты не мешают ребенку съесть этот полноценный обед", - подытожил Комаровский.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, как вылечить бронхиальную астму. Врач утверждает, что далеко не всегда это заболевание несет серьезные последствия и что данное состояние можно полностью контролироваться с помощью эффективных лекарств.

Также Комаровский рассказал, как газированные напитки влияют на организм. Перед тем, как сообщить основную информацию, доктор поспешил заверить, что употребление напитков не препятствует всасыванию кальция и не оказывает столь ужасное влияние на кости, как это принято считать в обществе.