Комаровський розповів, як вилікувати кашель під час сну

Євген Комаровський розповів про кашель, який виникає в горизонтальному положенні. Його причина – запалення слизової оболонки носа, точніше її задніх відділів. Про це відомий лікар повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, під час сну через запалення з'являються соплі, що течуть з носа назад по задній стінці глотки. Коли дитина бігає, стрибає, скаче, вона це весь час ковтає, тобто цей слиз, що тече по задній стінці глотки, не накопичується. Але, як тільки дитина лягає, цей слиз дратує задню стінку глотки, і дитина починає кашляти.

Доктор розповів, як можна допомогти дитині в цьому випадку. Необхідно підняти головний кінець ліжка, тобто під матрац покласти додаткову подушку, щоб голова була вище.

Якщо вже зовсім нестерпно, то додатково до цієї ситуації, можна промити ніс сольовим розчином (зменшити кількість утворюваного слизу) і обговорити з вашим лікарем можливість застосувати судинозвужувальні краплі перед сном.

Користувачі мережі також прокоментували пораду доктора Комаровського.

"Такі прості істини! Їх повинні знати всі батьки без винятку! Чому ж сучасним батькам це повинен пояснювати лікар? Прогулянки, провітрювання, не кутати, не парити, не балуватися ліками. У нас в садку батьки забороняють прогулянки навіть при легкому подиху вітерця! Сперечатися - лоб расшибешь! А про щеплення тільки скажи - готові з'їсти живцем!";

"Справді дуже допомагає якщо підкласти подушку";

"Як раз-таки у моєї дитини такий кашель. Тепер буду знати. Спасибі";

"Коли у моїх дітей таке трапляється я вмикаю на всю ніч зволожувач і батареї накриваю мокрим рушником. І діткам моїм стає краще";

"Ось ми як раз з цим сьогодні були у педіатра. Синупред і краплі в ніс";

"Гіперсолевпція при прорізуванні зубів також дає багато слини, від них у положенні лежачи маленька дитина може кашляти теж";

"Наш педіатр називає цей стан синдромом постназального затіка. Лікуємо промиванням носа і гормональними спреями типу Моместер, Назорел. Якщо зовсім тяжко, то плюс Монкаста курсом. У нас такий стан викликають барвники і консерванти в солодкому";

"Дуже допомагає гаряче питво маленькими ковтками, краще молоко";

"У нас так було, але нежитю не було зовсім ніякого. Виявилося, що вся справа в тому, що дитина пізно їла. Ми в 21:00 їли кашу і в 22:30 вже спали. Шлунковий сік, що виробляється для перетравлення їжі, закидався в стравохід. Звідси і кашель. Питання було вирішене вечерею в 19:30, подушкою та водою перед сном".

Нагадаємо, що Комаровський розповів про основи виховання дітей. Доктор вважає, що дуже важливо мати постійний контакт з дитиною.

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