Дуже важливо: Комаровський розповів про засади виховання дітей

Комаровський вважає, що основою виховання є постійний контакт з дитиною
Євген Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства, особливу увагу він приділяє часу, який проведено з дитиною. Доктор також розповів, що перше, що повинна запам'ятати дитина — це обличча найближчої людини – мами, тому в перший місяць життя дитини важливо з нею проводити багато часу. Про це він написав у своєму блозі в Instagram.
Доктор Комаровський у своїх словах посилається на численні дослідження, які показали, що вже з місячного віку в поведінці дитини простежуються цілком певні переваги:
"Сама Природа запрограмувала людську дитину таким чином, що для її повноцінного розвитку необхідний постійний зоровий, звуковий і тактильний контакт з оточуючими її дорослими", - додав доктор.
Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
В коментарях слова доктора підтримали:
Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як швидко визначити інфаркт. Він підкреслив, які симптоми можуть вказувати на те, що болі в серці означають інфаркт і які методи профілактики серцево-судинних захворювань існують.
Також Доктор Комаровський розповів українцям про те, які негативні наслідки може спричинити вживання гомеопатичних препаратів. Він зазначив, що гомеопатія відноситься до видів альтернативної медицини, яка з'явилася ще в 18-му столітті.
До цього доктор Комаровський розповів про те, чи можна давати дітям шоколад. Шоколад дійсно є для дітей не найкориснішим продуктом, так як в ньому присутні оксалати, які в поєднанні з кальцієм утворює нерозчинну сполуку.