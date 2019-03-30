Дуже важливо: Комаровський розповів про засади виховання дітей

Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства (ілюстративне фото: pixabay.com)

Комаровський вважає, що основою виховання є постійний контакт з дитиною

Євген Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства, особливу увагу він приділяє часу, який проведено з дитиною. Доктор також розповів, що перше, що повинна запам'ятати дитина — це обличча найближчої людини – мами, тому в перший місяць життя дитини важливо з нею проводити багато часу. Про це він написав у своєму блозі в Instagram.

Доктор Комаровський у своїх словах посилається на численні дослідження, які показали, що вже з місячного віку в поведінці дитини простежуються цілком певні переваги:

з усіх видимих явищ і предметів дитина воліє обличчя людини, особливо найближчої людини — мами;

улюблений звук — голос мами;

улюблене дотик — руки мами;

улюблений процес — прийом їжі, але не як така їжа, а їжа, що супроводжується улюбленої картинкою, улюбленим звуком, улюбленим дотиком.

"Сама Природа запрограмувала людську дитину таким чином, що для її повноцінного розвитку необхідний постійний зоровий, звуковий і тактильний контакт з оточуючими її дорослими", - додав доктор.

Комаровський розповів про необхідність виховання дітей з дитинства (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

В коментарях слова доктора підтримали:

Головне не кількість часу, проведеного з дитиною, а якість, які цінності прищепиш дитині, а телефон і інші гаджети — це всього лише атрибутика побуту.

Це так. І читайте дітям. Вони не вміють слухати. Спілкуйтеся з дітьми. Вони не вміють говорити.

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