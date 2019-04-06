Комунальні лайфхаки: як заощадити на оплаті ЖКГ

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Заощадити на оплаті комуналки набагато простіше, ніж здається

Українцям розповіли, як заощадити на оплаті ЖКГ, коли борги за послуги зростають. На даний момент заборгованість становить 63,5 млрд гривень. Однак це не привід впадати у відчай, адже для зміни ситуації варто лише змінити побутові звички. Про це повідомляє інформаційний портал Сьогодні.

Як відомо, навіть коли в квартирі нікого немає, лічильник електрики, який "тягне" приблизно 5 вт у годину, продовжує крутитися. Це мінімум 100 гривень тільки на трьох приладах, підраховує фахівець з енергоефективності Петро Липинський. Заощадити можна, виймаючи вилки приладів з розеток. До речі, навіть просте виключення світла, навіть коли виходиш з кімнати всього на 10 хвилин, зменшує платіжку на 10 гривень у місяць.

Фото: Гонтар Володимир / УНІАН

Друга по витратності позиція в будинках українців - вода. Виявляється, якщо не вимкнути воду під час миття посуду, за дві хвилини набіжить ціле відро. Те ж саме стосується чистки зубів. Також українцям радять налаштувати зливний бачок унітазу. У нього не обов'язково набирати 10 літрів, достатньо буде 7-8.

Важливою залишається й економія на опаленні. Тут доведеться вкласти кошти. Наприклад, утеплення стін приватного будинку може зменшити витрати газу у два-три рази. А заміна старих вікон на нові дозволить зберегти у житлі до 30% тепла.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено. Також він заявив, що одним з ключових переваг монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси і залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

Раніше ми писали, що майже 80% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" ризикують залишитися без субсидій. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 гривень протягом двох місяців видача державної допомоги призупиняється.