Коронавірус стає небезпечнішим, але Україні пощастить: академік НАНУ обнадіяв даними

Коронавірус стає більш небезпечним через мутації, але в Україні цього не відбувається. Академік НАНУ каже, що у нас COVID-19 менш контагіозний (заразний) і патогенний, ніж, приміром, у Сполучених Штатах.

Так, за словами Сергія Комісаренка, академіка, директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна, вчені світу говорять про мутації COVID-19 і його агресивність. Про це вчений розповів в ефірі Сніданку з 1+1.

"Ми сподівалися, що вірус стане менш контагіозним, менш патогенним і менш небезпечним. Але, на жаль, це не так. Навпаки, вірус стає більш небезпечним, але не дуже", - говорить Комісаренко.

Однак в Україні коронавірус виглядає менш агресивним, ніж у США. Для порівняння, там населення більше у 8 разів, ніж у нас. При цьому захворіло у 60 раз більше, а померло - у 100.

"У нас немає в Україні геномного центру, який фактично має бути в кожній країні. Ми не перевіряли мутабельність і штам коронавіруса, який зараз в Україні є. Але він виглядає менш патогенним порівняно з іншими країнами", - заявив учений.

Академік НАНУ розповів про особливості коронавіруса в Україні (відео: ТСН)

Зазначимо, що США продовжують лідирувати по розповсюдженню коронавіруса. Там більш як три мільйони хворих на 9 липня. В Україні - понад 52 тисяч.

Раніше український лікар назвав хвороби, які ускладнюють коронавірус.

Також вчені попередили, що COVID-19 може викликати у дітей серйозне ураження мозку.