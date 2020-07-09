Коронавирус становится опаснее, но Украине повезет: академик НАНУ обнадежил данными

Коронавирус становится более опасным из-за мутаций, но в Украине этого не наблюдается. Академик НАНУ говорит, что у нас COVID-19 менее контагиозный (заразный) и патогенный, чем, к примеру, в Соединенных Штатах.

Так, по словам Сергея Комисаренко, академика и директора Института биохимии имени А. В. Палладина, ученые в мире говорят про мутации COVID-19 и его агрессивность. Об этом ученый рассказал в эфире Сніданка з 1+1.

"Мы надеялись, что вирус станет менее контагиозным, менее патогенным и менее опасным. Но, к сожалению, это не так. Наоборот, вирус становится более опасным, но не очень", - говорит Комисаренко.

Однако в Украине коронавирус выглядит менее агрессивным, чем в США. Для сравнения, там населения больше в 8 раз, чем у нас. При этом заболело в 60 раз больше, а умерло - в 100.

"У нас нет в Украине геномного центра, который фактически должен быть в каждой стране. Мы не проверяли мутабельность и штамм коронавируса, который сейчас в Украине есть. Но он выглядит менее патогенным по сравнению с другими странами", - заявил ученый.

Академик НАНУ рассказал про особенности коронавируса в Украине (видео: ТСН)

Отметим, что США продолжают лидировать по распространению коронавируса. Там более трех миллионов заболевших на 9 июля. В Украине - больше 52 тысяч.

Ранее украинский врач назвал болезни, которые усложняют коронавирус.

Также ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать у детей серьезное поражение мозга.