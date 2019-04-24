Під Ковелем 15-річна школярка жорстоко побила 12-річну дівчинку (відео)

Бійка школярок (фото: колаж РБК-Україна)

Бійку двох школярок знімали інші діти, які просто стояли і спостерігали

Бійка школярок сталася під Ковелем Волинської області, між двома школярками 15-ти та 12-ти років. Інцидент зняла на відео дівчина, яка була свідком події і виклала його в інтернет. Про це повідомляє група "Ковель Онлайн" на своїй сторінці в Facebook.

За словами очевидців, одна з учасниць бійки навчається в школі №7 міста Ковель, інша - в навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району, на території якого і сталася бійка.

На відео видно, як дівчина завдає кілька ударів суперниці, а коли та падає - добиває кулаком, в той час як жертва кричить. За бійкою спостерігали ще кілька людей.

Бійка школярок (відео: facebook.com/kovel.online)

З її профілю в мережі стає відомо, що дівчину звуть Тетяна, їй 15 років, вона займається тверком - танцювальний стиль, коли танцюють під музику в провокаційній манері навприсядки або стоячи і рухаючи стегнами знизу вгору.

Автор відео та дівчина, яка била суперницю, судячи з соцмереж, добре знайомі, також відвідують один і той же заклад, де займаються тверком. В профілі обох - чимало провокаційних фото, коментарі та повідомлення з нецензурною лексикою.

Користувачі мережі також прокоментували бійку дівчаток.

Обох копати городи відправити, садити картоплю і орати поле все літо. Тоді руки так сильно підніматися не будуть. І ніяких танців, привчати до роботи треба, тоді агресії менше буде. Саме балуємо дітей, а вони потім дивись що витворяють. Мабуть, багато вільного часу;

Заборонити відвідування тверка неповнолітнім! Ще б курси стриптизу влаштували. Батькам абсолютно байдуже чим дочки займаються?

Ще так багато дітей просто дивляться як на цирк. Це просто жах.

Батьки, кого ви виховуєте? Це жах! Дуже прошу, приділяйте увагу вашим дітям. У мене підростають діти, страшно коли по вулиці ходять такі істоти!! Їх треба ізолювати, можуть біду принести у сім'ю. А що далі буде?

Нагадаємо, що в Рівному провчили п'яного фаната Путіна. П'яний чоловік в провокаційній футболці влаштував бійку з водієм.

Раніше повідомлялося про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.