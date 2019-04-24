Під Ковелем 15-річна школярка жорстоко побила 12-річну дівчинку (відео)

Бійку двох школярок знімали інші діти, які просто стояли і спостерігали
Бійка школярок сталася під Ковелем Волинської області, між двома школярками 15-ти та 12-ти років. Інцидент зняла на відео дівчина, яка була свідком події і виклала його в інтернет. Про це повідомляє група "Ковель Онлайн" на своїй сторінці в Facebook.
За словами очевидців, одна з учасниць бійки навчається в школі №7 міста Ковель, інша - в навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району, на території якого і сталася бійка.
На відео видно, як дівчина завдає кілька ударів суперниці, а коли та падає - добиває кулаком, в той час як жертва кричить. За бійкою спостерігали ще кілька людей.
Бійка школярок (відео: facebook.com/kovel.online)
З її профілю в мережі стає відомо, що дівчину звуть Тетяна, їй 15 років, вона займається тверком - танцювальний стиль, коли танцюють під музику в провокаційній манері навприсядки або стоячи і рухаючи стегнами знизу вгору.
Автор відео та дівчина, яка била суперницю, судячи з соцмереж, добре знайомі, також відвідують один і той же заклад, де займаються тверком. В профілі обох - чимало провокаційних фото, коментарі та повідомлення з нецензурною лексикою.
Користувачі мережі також прокоментували бійку дівчаток.
Нагадаємо, що в Рівному провчили п'яного фаната Путіна. П'яний чоловік в провокаційній футболці влаштував бійку з водієм.
Раніше повідомлялося про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.