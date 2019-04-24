ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Ковелем 15-річна школярка жорстоко побила 12-річну дівчинку (відео)

STYLERЖиття    24.04.2019 - 17:44
Під Ковелем 15-річна школярка жорстоко побила 12-річну дівчинку (відео)
Бійка школярок (фото: колаж РБК-Україна)

Бійку двох школярок знімали інші діти, які просто стояли і спостерігали

Бійка школярок сталася під Ковелем Волинської області, між двома школярками 15-ти та 12-ти років. Інцидент зняла на відео дівчина, яка була свідком події і виклала його в інтернет. Про це повідомляє група "Ковель Онлайн" на своїй сторінці в Facebook.

За словами очевидців, одна з учасниць бійки навчається в школі №7 міста Ковель, інша - в навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району, на території якого і сталася бійка.

На відео видно, як дівчина завдає кілька ударів суперниці, а коли та падає - добиває кулаком, в той час як жертва кричить. За бійкою спостерігали ще кілька людей.

Бійка школярок (відео: facebook.com/kovel.online)

З її профілю в мережі стає відомо, що дівчину звуть Тетяна, їй 15 років, вона займається тверком - танцювальний стиль, коли танцюють під музику в провокаційній манері навприсядки або стоячи і рухаючи стегнами знизу вгору.

Автор відео та дівчина, яка била суперницю, судячи з соцмереж, добре знайомі, також відвідують один і той же заклад, де займаються тверком. В профілі обох - чимало провокаційних фото, коментарі та повідомлення з нецензурною лексикою.

Користувачі мережі також прокоментували бійку дівчаток.

  • Обох копати городи відправити, садити картоплю і орати поле все літо. Тоді руки так сильно підніматися не будуть. І ніяких танців, привчати до роботи треба, тоді агресії менше буде. Саме балуємо дітей, а вони потім дивись що витворяють. Мабуть, багато вільного часу;
  • Заборонити відвідування тверка неповнолітнім! Ще б курси стриптизу влаштували. Батькам абсолютно байдуже чим дочки займаються?
  • Ще так багато дітей просто дивляться як на цирк. Це просто жах.
  • Батьки, кого ви виховуєте? Це жах! Дуже прошу, приділяйте увагу вашим дітям. У мене підростають діти, страшно коли по вулиці ходять такі істоти!! Їх треба ізолювати, можуть біду принести у сім'ю. А що далі буде?

Нагадаємо, що в Рівному провчили п'яного фаната Путіна. П'яний чоловік в провокаційній футболці влаштував бійку з водієм.

Раніше повідомлялося про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.

На очах у людей: в Запоріжжі неадеквати жорстоко познущалися над підлітком (відео) Зламали ногу: в метро Києва побилися пасажири
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України бійкашкольницы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся