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Под Ковелем 15-летняя школьница жестоко избила 12-летнюю девочку (видео)

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 17:44
Под Ковелем 15-летняя школьница жестоко избила 12-летнюю девочку (видео)
Драка школьниц (фото: коллаж РБК-Украина)

Драку двух школьниц снимали другие дети, которые просто стояли и наблюдали

Драка школьниц произошла под Ковелем Волынской области, между двумя школьницами 15-ти и 12-ти лет. Инцидент сняла на видео девушка, которая была свидетелем происшествия и выложила его в интернет. Об этом сообщает группа "Ковель Онлайн" на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, одна из участниц драки учится в школе №7 города Ковель, другая - в учебно-воспитательном комплексе села Вербка Ковельского района, на территории которого и произошла драка.

На видео видно, как девушка наносит несколько ударов сопернице, а когда та падает - добивает кулаком, в то время как жертва кричит. За дракой наблюдали еще несколько человек.

Драка школьниц (видео: facebook.com/kovel.online)

С ее профиля в сети становится известно, что девушку зовут Татьяна, ей 15 лет, она занимается тверком - танцевальный стиль, когда танцуют под музыку в провокационной манере вприсядку или стоя и двигая бедрами снизу вверх.

Автор видео и девушка, которая била соперницу, судя по соцсетям, хорошо знакомые, также посещают один и тот же заведение, где занимаются тверком. В профиле обоих - немало провокационных фото, комментарии и сообщения с нецензурной лексикой.

Пользователи сети также прокомментировали драку девочек.

  • Обеих копать огороды отправить, сажать картофель и пахать на поле все лето. Тогда руки так сильно подниматься не будут. И никаких танцев, приучать к работе надо, тогда агрессии меньше будет. Именно балуем детей, а они потом смотри что вытворяют. Пожалуй, много свободного времени;
  • Запретить посещение тверка несовершеннолетним! Еще бы курсы стриптиза устроили. Родителям совершенно безразлично чем дочери занимаются?
  • Еще так много детей просто смотрят как на цирк. Это просто ужас.
  • Родители, кого вы воспитываете? Это ужас! Очень прошу, уделяйте внимание вашим детям. У меня подрастают дети, страшно когда по улице ходят такие существа!! Их изолировать надо, могут беду принести в семью. А что дальше будет?

Напомним, что в Ровно проучили пьяного фаната Путина. Пьяный мужчина в провокационной футболке устроил драку с водителем.

Ранее сообщалось о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.

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