У Кременчуці дві бабусі випали з вікна багатоповерхівок

На жаль, одна бабуся загинула на місці

У Кременчуці практично в один і той же час дві бабусі випали з вікна багатоповерхівок. На жаль, одна бабуся загинула на місці. Про це повідомляє прес-центр Кременчуцького міського відділу поліції.

По вулиці Родимцева 81-річна бабуся впала з висоти 4 поверху. Її тіло без ознак життя виявили перехожі біля другого під'їзду. На місці працювали правоохоронці та медики, яким залишалося тільки констатувати факт загибелі жінки.

По вулиці Героїв Крут 97-річна пенсіонерка випала з 8 поверху. Її врятували білизняні мотузки нижніх поверхів, на які вона впала. Бабусю госпіталізували в лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі трирічна дитина випала з вікна 7 поверху. Хлопчик не вижив.

Також повідомлялося, що в місті Рудки Львівської області однорічна дитина випав з вікна першого поверху. Малюка госпіталізовано.

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