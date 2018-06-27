В Кременчуге две старушки выпали из окна многоэтажек

К сожалению, одна бабушка погибла на месте

В Кременчуге практически в одно и то же время две старушки выпали из окна многоэтажек. К сожалению, одна бабушка погибла на месте. Об этом сообщает пресс-центр Кременчугского городского отдела полиции.

По улице Родимцева 81-летняя старушка упала с высоты 4 этажа. Ее тело без признаков жизни обнаружили прохожие около второго подъезда. На месте работали правоохранители и медики, которым оставалось только констатировать факт гибели женщины.

По улице Героев Крут 97-летняя пенсионерка выпала с 8 этажа. Ее спасли бельевые веревки нижних этажей, на которые женщина упала. Бабушку госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трехлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. Мальчик не выжил.

Также сообщалось, что в городе Рудки Львовской области годовалый ребенок выпал из окна первого этажа. Малыша госпитализировали.

Люди тонут молча