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Для міцного сну і імунітету: цілющий напій за рецептом нев'янучої 55-річної Холлі Беррі

Автор: Ольвія Агаркова

Голлівудська зірка Холлі Беррі час першого карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу завела в мережі свій ЗСЖ-блог. Актриса із задоволенням веде його і до цього дня, а також ділиться порадами і смачними рецептами, мотивуючими висловлюваннями з підписниками.

В одному з постів Холлі розкрила склад цілющого напою, який допоможе повноцінно відпочити і відновитися в нічний час.

Актриса нагадує, що повноцінний сон щоночі, а також дотримання режиму, щоб ви засипали і прокидалися приблизно в один і той же час, забезпечать здоровою енергією, допоможуть підтримувати здоров'я кишківника, нормалізують гормональний фон і забезпечать хорошу мозкову активність.

Холлі Беррі ділиться рецептом корисного напою (фото: instagram.com/respin)

Холлі зазначає, що сон має життєво важливе значення для здоров'я в довгостроковій перспективі, а переосмислення свого раціону і перегляд використання пробіотичних добавок (БАДів) можуть допомогти домогтися стабільного якісного сну.

Гарячий напій для міцного сну і зміцнення імунітету за рецептом Холлі Беррі

  • 1 чашка мигдального молока
  • 1 ч. л. порошку ашваганди (вітанія снодійна) один з найпопулярніших адаптогенів в Аюрведе (ціна 100 гр. - близько 100 грн).
  • дві щіпки меленої гвоздики
  • дві щіпки меленого мускатного горіха
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 1 ч. л. ванільного порошку
  • 1ч.л. меду за смаком
  • трохи гімалайської солі

Змішайте всі інгредієнти в блендері. Потім перелийте суміш в каструлю і прогрійте на сильному вогні, поки вона не закипить і не почне пінитися. Подавайте в гарячому вигляді і насолоджуйтеся цілющими властивостями напою.⁠

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які адаптогени і БАДи.⁠

До слова, Холлі Беррі поділилася улюбленими домашніми масками для ообличчя, які легко приготувати.

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