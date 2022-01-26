Для міцного сну і імунітету: цілющий напій за рецептом нев'янучої 55-річної Холлі Беррі

Голлівудська зірка Холлі Беррі час першого карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу завела в мережі свій ЗСЖ-блог. Актриса із задоволенням веде його і до цього дня, а також ділиться порадами і смачними рецептами, мотивуючими висловлюваннями з підписниками.
В одному з постів Холлі розкрила склад цілющого напою, який допоможе повноцінно відпочити і відновитися в нічний час.
Актриса нагадує, що повноцінний сон щоночі, а також дотримання режиму, щоб ви засипали і прокидалися приблизно в один і той же час, забезпечать здоровою енергією, допоможуть підтримувати здоров'я кишківника, нормалізують гормональний фон і забезпечать хорошу мозкову активність.
Холлі Беррі ділиться рецептом корисного напою (фото: instagram.com/respin)
Холлі зазначає, що сон має життєво важливе значення для здоров'я в довгостроковій перспективі, а переосмислення свого раціону і перегляд використання пробіотичних добавок (БАДів) можуть допомогти домогтися стабільного якісного сну.
Гарячий напій для міцного сну і зміцнення імунітету за рецептом Холлі Беррі
Змішайте всі інгредієнти в блендері. Потім перелийте суміш в каструлю і прогрійте на сильному вогні, поки вона не закипить і не почне пінитися. Подавайте в гарячому вигляді і насолоджуйтеся цілющими властивостями напою.
Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які адаптогени і БАДи.
До слова, Холлі Беррі поділилася улюбленими домашніми масками для ообличчя, які легко приготувати.