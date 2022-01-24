Гострі курячі биточки і домашня гранола: прості і смачні рецепти від Холлі Беррі

Голлівудська зірка Холлі Беррі веде здоровий спосіб життя і вчить цьому інших. Під час першої хвилі локдаунів у світі вона завела свій блог про ЗСЖ, де розміщувала поради з харчування та догляду за собою, а також ділилася рецептами домашніх косметичних засобів і кулінарними секретами.

Ось два рецепти з особистого блогу зірки в Instagram , які можна запросто приготувати вдома і поласувати без шкоди для фігури.

Пряні курячі биточки в паніровці

4 курячі грудки без кісток і без шкіри

1 склянка борошна

2 яйця

1/3 склянки молока

1/2 склянки панірувальних сухарів

2 ч. л. часникового порошку

2 ч. л. цибулевого порошку

1 ч. л. меленого перцю чилі

сіль і чорний перець

Для гострого медового соусу:

1 стручок червоного перцю чилі

1/3 склянки квіткового меду

Спосіб приготування:

Курячу грудку тонко відбити, посолити, поперчити за смаком

У три різні ємності насипати окремо: борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. В кожну суміш додати мікс з приправ.

Курячі биточки по черзі занурити в борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. На сковороду налити олію і обсмажити м'ясо до золотистої скоринки.

Для гострого соусу: нарізати слайсами чилі, додати до рідкого меду і довести до кипіння в сотейнику. Полити соусом готові биточки.

Домашня гранола

900 гр. вівсяних пластівців

1/4 ст. сухого молока

1 ст. зародків пшениці

1 ст. нарізаного мигдалю

1 ст. насіння кунжуту

1 ст. гарбузового насіння

2 ст. рідкого меду

1 ст. соняшникової олії

1/2 ст. сушеної вишні

1 ст. світлих родзинок

Спосіб приготування:

Змішайте всі сухі інгредієнти. Підігрійте олію і мед, додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте. ⁠

Розкладіть на застеленому деку. Випікайте в духовці при температурі 300°до золотистого кольору, помішуючи кожні 10 хвилин. Остудіть, потім перекладіть в ємність для зберігання.