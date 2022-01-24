Гострі курячі биточки і домашня гранола: прості і смачні рецепти від Холлі Беррі
Голлівудська зірка Холлі Беррі веде здоровий спосіб життя і вчить цьому інших. Під час першої хвилі локдаунів у світі вона завела свій блог про ЗСЖ, де розміщувала поради з харчування та догляду за собою, а також ділилася рецептами домашніх косметичних засобів і кулінарними секретами.
Ось два рецепти з особистого блогу зірки в Instagram, які можна запросто приготувати вдома і поласувати без шкоди для фігури.
Пряні курячі биточки в паніровці
- 4 курячі грудки без кісток і без шкіри
- 1 склянка борошна
- 2 яйця
- 1/3 склянки молока
- 1/2 склянки панірувальних сухарів
- 2 ч. л. часникового порошку
- 2 ч. л. цибулевого порошку
- 1 ч. л. меленого перцю чилі
- сіль і чорний перець
Для гострого медового соусу:
- 1 стручок червоного перцю чилі
- 1/3 склянки квіткового меду
Спосіб приготування:
Курячу грудку тонко відбити, посолити, поперчити за смаком
У три різні ємності насипати окремо: борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. В кожну суміш додати мікс з приправ.
Курячі биточки по черзі занурити в борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. На сковороду налити олію і обсмажити м'ясо до золотистої скоринки.
Для гострого соусу: нарізати слайсами чилі, додати до рідкого меду і довести до кипіння в сотейнику. Полити соусом готові биточки.
Домашня гранола
- 900 гр. вівсяних пластівців
- 1/4 ст. сухого молока
- 1 ст. зародків пшениці
- 1 ст. нарізаного мигдалю
- 1 ст. насіння кунжуту
- 1 ст. гарбузового насіння
- 2 ст. рідкого меду
- 1 ст. соняшникової олії
- 1/2 ст. сушеної вишні
- 1 ст. світлих родзинок
Спосіб приготування:
Змішайте всі сухі інгредієнти. Підігрійте олію і мед, додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте.
Розкладіть на застеленому деку. Випікайте в духовці при температурі 300°до золотистого кольору, помішуючи кожні 10 хвилин. Остудіть, потім перекладіть в ємність для зберігання.
Нагадаємо, що Холлі Беррі також поділилася рецептами простих і дієвих домашніх масок для обличчя.