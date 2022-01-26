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Для крепкого сна и иммунитета: целебный напиток по рецепту неувядающей 55-летней Холли Берри

Автор: Ольвия Агаркова

Голливудская звезда Холли Берри время первого карантина в связи с пандемией коронавируса завела в сети свой ЗОЖ-блог. Актриса с удовольствием ведет его и по сей день, а также делится советами и вкусными рецептами, мотивирующими высказываниями с подписчиками.

В одном из постов Холли раскрыла состав целебного напитка, который поможет полноценно отдохнуть и восстановиться в ночное время.

Актриса напоминает, что полноценный сон каждую ночь, а также соблюдение режима, чтобы вы засыпали и просыпались примерно в одно и то же время, обеспечат здоровой энергией, помогут поддерживать здоровье кишечника, нормализуют гормональный фон и обеспечат хорошую мозговую активность.

Холли Берри делится рецептом полезного напитка (фото: instagram.com/respin)

Холли отмечает, что сон имеет жизненно важное значение для здоровья в долгосрочной перспективе, и переосмысление своего рациона и пересмотр использования пробиотических добавок (БАДов) могут помочь добиться стабильного качественного сна.

Горячий напиток для крепкого сна и укрепления иммунитета по рецепту Холли Берри

  • 1 чашка миндального молока⁠
  • 1 ч.л. порошка ашваганды (витания снотворная) один из самых популярных адаптогенов в Аюрведе (цена 100 гр. - около 100 грн).
  • две щепотки молотой гвоздики⁠
  • две щепотки молотого мускатного ореха⁠
  • 1 ч.л. молотой корицы⁠
  • 1 ч.л. ванильного порошка⁠
  • 1ч.л. меда по вкусу
  • немного гималайской соли⁠

Смешайте все ингредиенты в блендере. Затем перелейте смесь в кастрюлю и прогрейте на сильном огне, пока она не закипит и не начнет пениться. Подавайте горячим и наслаждайтесь целебными свойствами напитка.⁠

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо адаптогены и БАДы.⁠

К слову, Холли Берри поделилась любимыми домашними масками для лица, которые легко приготовить.

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рецептЗдоровое питание