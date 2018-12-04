Крики заглушили музикою: немовля з переломами врятували сусіди

Відео: (youtube.com/ТСН)

У Дніпрі сусіди сім'ї з неспокійним малюком запідозрили батьків у знущаннях над дитиною. Як виявилося, дитина постійно плакала через множинні переломи — колінних суглобів і стегна. Про це розповідає ТСН.

Маленький Егорчик у лікарні, у нього зламана ніжка. Зараз він нерухомо лежить після операції на витяжці. Поруч з дитиною мама, якій 18 років. Що саме трапилося з малюком, вона пояснити не може.

"Він впав з дивана. Двічі. І підняла бабуся за ногу, догори ногами. Почали мазати маззю. Перший перелом зажив, а ось другий — я трохи не встежила", - говорить Катерина Ларочкіна.

Дитина в лікарні / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Новоспечені батьки з 8-місячним малюком жили в гуртожитку. 27-річний батько сімейства залишився без роботи, і як він стверджує, поки мама підробляла, він стежив за дитиною. Але звідки з'явилися переломи — він не знає. Незважаючи на те, що дитині потрібна була допомога, чоловік звертатися до медиків не став: боявся за себе.

"Ми боялися, що скажуть, що ми його побили. Ми з дружиною скинулися і купили йому ліки. Ми самі лікували його. Ми купували від синців крем і мазь від болю", - пояснив Олександр Ларочкін.

Олександр Ларочкін / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Сусідка з гуртожитку запевняє, що плач малюка був нестерпним.

"Як ніби його ріжуть", — розповіла вона.

Люди викликали поліцію, коли почули, що крик немовляти намагаються заглушити гучною музикою.

"Я зайшла в кімнату – він памперсом повним бив дитину зі всієї дурі по животу! Я просила: нащо ти б'єш? Він маленький, він тобі нічого не скаже, навіть якщо у нього щось болить чи їсти хоче. Він сказав: він кричить", — розповіла сусідка Оксана Казанець.

Правоохоронці вилучили малюка з рук п'яного батька сімейства. 8-місячний хлопчик був доставлений в лікарню у важкому стані. Медики з'ясували, що дитина тільки що отримала перелом стегна, а днів за десять до цього – ще й обох кісток гомілки.

"Там пішла вже кісткова мозоль. Тобто виходить, стара і нова травма травма. Друга травма більш важка, погіршила стан дитини, враховуючи його вік", - розповів завідувач відділення травматології обласної дитячої лікарні Олексій Мохов.

Олексій Мохов / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Поліцейські прийшли до висновку, що мова йде про нанесення тілесних ушкоджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться експертизи. Поки немає результатів, батько на волі. Відповідати доведеться і матері – щонайменше за ненадання медичної допомоги.

"Як чоловік пояснив поліції, в лікарню вони не зверталися, тому що не мали такого бажання. Є інформація, що батько зловживав спиртними напоями. Також ми знаємо, що він притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння низки злочинів", — розповіла прес-секретар ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Горе-батько вважає висновки правоохоронців передчасними.

"Я ще в суд подам! Я його не бив. Якщо б я його бив, він би був у мене синім або давно вже помер", — говорить він.

Повідомляється також, що сім'я раніше перебувала на обліку у соцслужб. Зараз їм загрожує вилучення дитини та позбавлення батьківських прав. 18-річна мама малюка з переломами досі не розуміє, які можуть бути до них претензії.

"Сусіди хочуть відібрати кімнату, або я не знаю, що. Я сказала: не віддам дитину. Я на все піду", — каже вона.

Маленький Єгор в лікарні буде перебувати до кінця року, потім ще місяць буде в гіпсі, далі дитину чекає тривала реабілітація. У той же час у його батьків скоро буде поповнення – вони чекають двійнят. Що буде з малечею — невідомо.

Нагадаємо, що раніше у Києві авто знесло п'яного пішохода.

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Відео: (video.rbc.ua)