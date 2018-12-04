Крики глушили музыкой: младенца с переломами спасли соседи

Видео: (youtube.com/ТСН)

В Днепре соседи семьи с беспокойным малышом заподозрили родителей в издевательствах над ребенком. Как оказалось, ребенок постоянно плакал из-за множественных переломов — коленного сустава и бедра. Об этом рассказывает ТСН.

Маленький Егорчик в больнице, у него сломана ножка. Сейчас он неподвижно лежит после операции на вытяжке. Рядом с ребенком мама, которой 18 лет. Что именно случилось с малышом, она толком объяснить не может.

"Он упал с дивана. Дважды. И подняла бабушка за ногу, вверх ногами. Начали мазать мазью. Первый перелом зажил, а вот второй — я немного не уследила", - говорит Екатерина Ларочкина.

Ребенок в больнице / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Новоиспеченные родители с 8-месячным малышом жили в общежитии. 27-летний отец семейства остался без работы, и как он утверждает, пока мама подрабатывала, он следил за ребенком. Но откуда появились переломы — он не знает. Несмотря на то, что ребенку нужна была помощь, мужчина обращаться к медикам не стал: боялся за себя.

"Мы боялись, что скажут, что мы его избили. Мы с женой скинулись и купили ему лекарства. Мы сами лечили его. Мы покупали от синяков крем и мази от боли", - пояснил Александр Ларочкин.

Александр Ларочкин / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Соседка из общежития уверяет, что плач малыша был невыносимым.

"Как будто его режут", — рассказала одна из жительниц общежития.

Люди вызвали полицию, когда услышали, что крик младенца пытаются заглушить громкой музыкой.

"Я зашла в комнату – он памперсом полным бил ребенка со всей дури по животу! Я просила: зачем ты бьешь? Он маленький, он тебе ничего не скажет, даже если у него что-то болит или кушать хочет. Он сказал: он орет", — рассказала соседка Оксана Казанец.

Правоохранители изъяли малыша из рук пьяного отца семейства. 8-месячный мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медики выяснили, что ребенок только что получил перелом бедра, а дней за десять до этого – еще и обеих костей голени.

"Там пошла уже костная мозоль. То есть получается, старая травма и новая травма. Вторая травма более тяжелая, ухудшила состояние ребенка, учитывая его возраст", - рассказал заведующий отделением травматологии областной детской больницы Алексей Мохов.

Алексей Мохов / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Полицейские пришли к выводу, что речь идет о нанесении телесных повреждений. По данному факту открыто уголовное производство и проводятся экспертизы. Пока нет результатов, отец на свободе. Отвечать придется и матери – по меньшей мере за неоказание медицинской помощи.

"Как мужчина объяснил полиции, в больницу они не обращались, потому что не имели такого желания. Есть информация, что отец злоупотреблял спиртными напитками. Также мы знаем, что он привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений", — рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Горе-отец считает выводы правоохранителей преждевременными.

"Я еще в суд подам! Я его не бил. Если бы я его бил, он бы был у меня синим или давно уже бы умер", — говорит он.

Сообщается также, что семья ранее состояла на учете у соцслужб. Сейчас им грозит изъятие ребенка и лишение родительских прав. 18-летняя мама малыша с переломами до сих пор не понимает, какие могут быть к ним претензии.

"Соседи хотят отобрать комнату, или я не знаю, что. Я сказала: не отдам ребенка. Я на все пойду", — говорит она.

Маленький Егор в больнице будет находиться до конца года, потом еще месяц будет в гипсе, дальше ребенка ждет длительная реабилитация. В то же время у его родителей скоро будет пополнение – они ждут двойняшек. Что будет с малышами — неизвестно.

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Видео: (video.rbc.ua)