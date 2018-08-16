У Кропивницькому провели в останню путь вбитого проросійськими бойовиками Героя (фото)

У Кропивницькому попрощалися з Михайлом Яровим (Колаж РБК-Україна)

У бійця залишилася дружина, маленька дитина і стара мати

У четвер, 16 серпня, у місті Кропивницький на Алеї почесних поховань відбулася церемонія прощання з українським військовим, бійцем 28-ї бригади Михайлом Яровим, який загинув 13 серпня о 19:50 в районі Мар'їнки, підірвавшись на ворожій міні.

Провести бійця в останню путь прийшли учасники АТО, волонтери, небайдужі городяни і керівники області та міста. Заупокійну літію за загиблим Героєм відправив єпископ УПЦ КП Марк.

У Кропивницькому попрощалися з Михайлом Яровим (фото: gre4ka.info)

У Кропивницькому попрощалися з Михайлом Яровим (фото: dostyp.com.ua)

У Кропивницькому попрощалися з Михайлом Яровим (фото: dostyp.com.ua)

Михайло Яровий народився 19 вересня 1977 в Кропивницькому. Після закінчення школи поступив у вище професійно-технічне училище №4, де отримав спеціальність слюсаря-ремонтника III розряду.

Пройшов строкову службу. Працював на різних посадах на підприємствах Кропивницького. 3 липня цього року Михайло пішов на службу в ЗСУ.

У загиблого військовослужбовця залишилася мати, дружина і маленька дитина.

У Кропивницькому попрощалися з Михайлом Яровим (фото: gre4ka.info)

Нагадаємо, 11 серпня українці попрощалися з двома Героями, які поклали свої життя за свободу і незалежність нашої країни в боротьбі з російським агресором на Донбасі.

Відео: РБК-Україна