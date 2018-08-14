Прослужил всего месяц: на передовой погиб боец из Кропивницкого

Коллаж РБК-Украина

У военного осталась жена, маленький ребенок и старая мать

В зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий из Кропивницкого Михаил Яровой. Об этом передает пресс-служба Кировоградского облсовета.

"Кировоградский областной совет глубоко скорбит по поводу трагической гибели во время ООС военнослужащего в/ч А 0666 Михаила Михайловича Ярового и выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/kr.oblrada)

Боец служил в 28 отдельной механизированной бригаде. Известно, что его подразделение на передовой выполняет боевые задачи в районе Марьенки и Красногоровки.

Михаил погиб 13 августа во время несения боевого дежурства, подорвавшись на мине. Военный успел прослужить всего месяц.

Боец родился 19 сентября 1977 года. У него остались жена, маленький ребенок и мать 1939 г. н.

Тело военного забрали в Кропивницкий.

Ранее в Ровенской области попрощались с погибшим бойцом, который четыре года считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что в Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе бойцом.

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