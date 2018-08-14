Прослужив лише місяць: на передовій загинув боєць з Кропивницького

У військового залишилася, дружина, маленька дитина і стара мати
В зоні бойових дій на Донбасі загинув військовослужбовець з Кропивницького Михайло Яровий. Про це передає прес-служба Кіровоградської облради.
"Кіровоградська обласна рада глибоко сумує з приводу трагічної загибелі під час ООС військовослужбовця в/ч А 0666 Михайла Михайловича Ярового та висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.
Скріншот поста (facebook.com/kr.oblrada)
Боєць служив в 28 окремій механізованій бригаді. Відомо, що його підрозділ на передовій виконує бойові завдання у районі Мар'їнки та Красногорівки.
Михайло загинув 13 серпня під час несення бойового чергування, підірвавшись на міні. Військовий встиг прослужити лише місяць.
Боєць народився 19 вересня 1977 року. У нього залишилися дружина, маленька дитина і мати 1939 р. н.
Тіло військового забрали до Кропивницького.
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