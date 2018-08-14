Прослужив лише місяць: на передовій загинув боєць з Кропивницького

Колаж РБК-Україна

У військового залишилася, дружина, маленька дитина і стара мати

В зоні бойових дій на Донбасі загинув військовослужбовець з Кропивницького Михайло Яровий. Про це передає прес-служба Кіровоградської облради.

"Кіровоградська обласна рада глибоко сумує з приводу трагічної загибелі під час ООС військовослужбовця в/ч А 0666 Михайла Михайловича Ярового та висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/kr.oblrada)

Боєць служив в 28 окремій механізованій бригаді. Відомо, що його підрозділ на передовій виконує бойові завдання у районі Мар'їнки та Красногорівки.

Михайло загинув 13 серпня під час несення бойового чергування, підірвавшись на міні. Військовий встиг прослужити лише місяць.

Боєць народився 19 вересня 1977 року. У нього залишилися дружина, маленька дитина і мати 1939 р. н.

Тіло військового забрали до Кропивницького.

Раніше в Рівненській області попрощалися із загиблим бійцем, який чотири роки вважався зниклим без вісті.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем.

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