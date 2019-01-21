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Криваве ДТП: у Львівській області автобус переїхав сидячу людину

STYLERЖиття    21.01.2019 - 21:35
Криваве ДТП: у Львівській області автобус переїхав сидячу людину
Колаж РБК-Україна

Медики повідомили про самопочуття потерпілого

У Львівській області автобус скоїв наїзд на чоловіка, який сидів на проїжджій частині. Про це повідомили на сторінці "Голос Самбірщини" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в одному з сіл Стрийського району Львівської області. 34-річний житель Сколівського району з незрозумілої причини виявився таким, що сидить на проїжджій частині.

60-річний мешканець Самбірського району, який був за кермом автобуса "Богдан" не побачив у темряві сидячої людини та здійснив на неї наїзд.

Криваве ДТП: у Львівській області автобус переїхав сидячу людинуФото: facebook.com/golos.sambir

На місце події була викликана поліція, а також швидка медична допомога. Лікарі діагностували у потерпілого травми різного ступеня важкості та госпіталізували його в найближчу лікарню.

Відомо, що на даний момент він знаходиться в реанімації, але медики дають позитивний прогноз.

Співробітники правоохоронних органів з'ясовують всі обставини події, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом наїзду на пішохода.

Криваве ДТП: у Львівській області автобус переїхав сидячу людину

Скріншот поста (facebook.com/golos.sambir)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Миколаєвом перекинулася фура з птахами.

У повідомленні сказано, що сідельний тягач рухався по трасі зі сторони Миколаєва в бік Нової Одеси. В районі повороту на с. Гур'ївка через сильну ожеледь фуру занесло, вона розвернулася упоперек дороги і перекинулася.

А також розповідали про те, що у Києві шукають свідків аварії Газелі і Toyota, які зіткнулися на вулиці Газпроводной.

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