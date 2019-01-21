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Куры разбегались в разные стороны: под Николаевом перевернулась фура с птицами

STYLERКурьезы    21.01.2019 - 07:39

Видео: novosti-n.org

Вечером, 20 января, под Николаевом на трассе Николаев-Ульяновка опрокинулась фура, в которой транспортировали 6000 кур. Об этом информирует местный ресурс "NOVOSTI-N".

В сообщении сказано, что седельный тягач двигался по трассе, со стороны Николаева в сторону Новой Одессы, в районе поворота на с. Гурьевка. Из-за сильного гололеда фуру занесло, она развернулась поперек дороги и перевернулась.

К счастью, в результате происшествия люди не пострадали, тягач MAN получил существенные механические повреждения.

В полуприцепе фуры находилось 6 тысяч кур в клетках, которые перевозили из Херсона на мясокомбинат в Каменец-Подольский, много клеток с птицами рассыпалось по дороге, часть ящиков разорвалась, и куры из них разбежались в разные стороны.

 

Фото: novosti-n.org

Перевернувшаяся фура полностью заблокировала полосы движения в направлении Новой Одессы. Автомобили объезжают затор по встречке.

К слову, в Киеве ищут свидетелей аварии ГАЗели и Toyota. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Ранее мы также сообщали о том, что в Киеве таксист уснул за рулем и вылетел на тротуар.  При этом водитель машины отказался подтверждать, что спал за рулем.

Напомним, недавно двое мужчин привязали надувные круги к машине и угодили под встречное авто. В сети опубликовано видео ДТП.

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