Кури розбігалися в різні сторони: під Миколаєвом перекинулася фура з птахами

Відео: novosti-n.org

Увечері, 20 січня, під Миколаєвом на трасі Миколаїв-Ульянівка перекинулася фура, в якій транспортували 6000 курей. Про це інформує місцевий ресурс "NOVOSTI-N".

У повідомленні сказано, що сідельний тягач рухався по трасі зі сторони Миколаєва в бік Нової Одеси, в районі повороту на с. Гур'ївка. Через сильну ожеледь фуру занесло, вона розвернулася поперек дороги і перекинулася.

На щастя, в результаті події не постраждали люди, тягач MAN отримав значні механічні пошкодження.

У напівпричепі фури перебувало 6 тисяч курей в клітках, які перевозили з Херсона на м'ясокомбінат в Кам'янець-Подільський, багато кліток з птахами розсипалося по дорозі, частина ящиків розірвалася, і кури з них розбіглися в різні боки.

Фото: novosti-n.org

Фура, що перекинулася, повністю заблокувала смуги руху в напрямку Нової Одеси. Автомобілі об'їжджають затор по зустрічній.

До речі, у Києві шукають свідків аварії ГАЗелі і Toyota. Винуватець ДТП втік з місця події.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві таксист заснув за кермом і вилетів на тротуар. При цьому водій машини відмовився підтверджувати, що спав за кермом.

Нагадаємо, нещодавно двоє чоловіків прив'язали надувні круги до машини і потрапили під зустрічне авто. В мережі опубліковано відео ДТП.