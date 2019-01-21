Кровавое ДТП: во Львовской области автобус переехал сидящего человека

Коллаж РБК-Украина

Медики сообщили о самочувствии пострадавшего

Во Львовской области автобус совершил наезд на человека, который сидел на проезжей части. Об этом сообщили на странице "Голос Самборщины" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в одном из сел Стрыйского района Львовской области. 34-летний житель Сколевского района по непонятной причине оказался сидящим на проезжей части.

60-летний житель Самборского района, который был за рулем автобуса "Богдан" не увидел в темноте сидящего человека и совершил на него наезд.

Фото: facebook.com/golos.sambir

На место происшествия была вызвана полиция, а также скорая медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы разной степени тяжести и госпитализировали его в ближайшую больницу.

Известно, что на данный момент он находится в реанимации, но медики дают положительный прогноз.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, а также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту наезда на пешехода.

Скриншот поста (facebook.com/golos.sambir)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Николаевом перевернулась фура с птицами.

В сообщении сказано, что седельный тягач двигался по трассе, со стороны Николаева в сторону Новой Одессы. В районе поворота на с. Гурьевка из-за сильного гололеда фуру занесло, она развернулась поперек дороги и перевернулась.

А также рассказывали о том, что в Киеве ищут свидетелей аварии ГАЗели и Toyota, которые столкнулись на улице Газпроводной.