Великий град і затоплені вулиці: на Дніпро обрушилася стихія

Ілюстративне фото (pixabay)

В місті перестали працювати світлофори

У п'ятницю, 20 липня, у Дніпрі вирувала негода. Сильною зливою затопило вулиці міста, а також випав град розміром з куряче яйце. Про це повідомляє місцевий портал "Дніпровська панорама".

Відео: YouTube/dp_vgorode_ua

У центрі Дніпра перестали працювати світлофори, а також з'явилися великі пробки. Набережна, вулиці Ливарна і Ламана опинилися під водою.

Фото: "Автотема Дніпро"

На багатьох центральних вулицях автомобілі стоять на аварійних вогнях, так як із-за негоди вони вже потрапили в ДТП.

Відео: YouTube/dp_vgorode_ua

В Старих Кодаках, біля аеропорту, очевидцям вдалося зняти шматочки льоду і граду, який обрушився на місто.

Фото: dnpr.com.ua

Як повідомили місцеві жителі, опади йшли не більше 10 хвилин. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: dnpr.com.ua

Нагадаємо, за останній тиждень жертвами стихії стали і інші міста України.

Хмельницький перетворився на Венецію з-за того, що на місто впала сильна злива. Міський транспорт практично перестав функціонувати, а вулиці були повністю залиті водою.

Зокрема, були затоплені вулиці Зарічанська, Свободи, Шевченка, Вайсера, Подільська, а також інші.

А в Києві під воду пішли автомобілі. Крім того, пересуватися по вулицях було неможливо, як на автомобілі, так і пішки. Місто перетворилося в одну величезну калюжу.

Відео: РБК-Україна