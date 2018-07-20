Крупный град и затопленные улицы: на Днепр обрушилась стихия

Иллюстративное фото (pixabay)

В городе перестали работать светофоры

В пятницу, 20 июля, в Днепре бушевала непогода. Сильным ливнем затопило улицы города, а также выпал град, размером с куриное яйцо. Об этом сообщает местный портал "Днепровская панорама".

Видео: YouTube/dp_vgorode_ua

В центре Днепра перестали работать светофоры, а также появились большие пробки. Набережная, улицы Литейная и Ломанная оказались под водой.

Фото: "Автотема Днепр"

На многих центральных улицах автомобили стоят на аварийных огнях, так как из-за непогоды они уже попали в ДТП.

Видео: YouTube/dp_vgorode_ua

В Старых Кодаках, возле аэропорта, очевидцам удалось заснять кусочки льда и града, который обрушился на город.

Фото: dnpr.com.ua

Как сообщили местные жители, осадки шли не более 10 минут. К счастью, никто не пострадал.

Фото: dnpr.com.ua

Напомним, за последнюю неделю жертвами стихии стали и другие города Украины.

Хмельницкий превратился в Венецию из-за обрушившегося на город сильного ливня. Городской транспорт практически перестал функционировать, а улицы были полностью залиты водой.

В частности, были затоплены улицы Заречанская, Свободы, Шевченка, Вайсера, Подольская, а также другие.

А в Киеве под воду ушли автомобили. Кроме того, передвигаться по улицам было невозможно, как на автомобилях, так и пешком. Город превратился в одну громадную лужу.

Видео: РБК-Украина