Крупный град и затопленные улицы: на Днепр обрушилась стихия

В городе перестали работать светофоры
В пятницу, 20 июля, в Днепре бушевала непогода. Сильным ливнем затопило улицы города, а также выпал град, размером с куриное яйцо. Об этом сообщает местный портал "Днепровская панорама".
Видео: YouTube/dp_vgorode_ua
В центре Днепра перестали работать светофоры, а также появились большие пробки. Набережная, улицы Литейная и Ломанная оказались под водой.
Фото: "Автотема Днепр"
На многих центральных улицах автомобили стоят на аварийных огнях, так как из-за непогоды они уже попали в ДТП.
Видео: YouTube/dp_vgorode_ua
В Старых Кодаках, возле аэропорта, очевидцам удалось заснять кусочки льда и града, который обрушился на город.
Фото: dnpr.com.ua
Как сообщили местные жители, осадки шли не более 10 минут. К счастью, никто не пострадал.
Фото: dnpr.com.ua
Напомним, за последнюю неделю жертвами стихии стали и другие города Украины.
Хмельницкий превратился в Венецию из-за обрушившегося на город сильного ливня. Городской транспорт практически перестал функционировать, а улицы были полностью залиты водой.
В частности, были затоплены улицы Заречанская, Свободы, Шевченка, Вайсера, Подольская, а также другие.
А в Киеве под воду ушли автомобили. Кроме того, передвигаться по улицам было невозможно, как на автомобилях, так и пешком. Город превратился в одну громадную лужу.
Видео: РБК-Украина