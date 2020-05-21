В Криму відбулося глобальне лихо: масштаби катастрофи вражають

В окупованому Росією Криму пересихають водойми і водосховища. Фото страхітливого і сумного видовища показав блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% на своїй сторінці в Twitter.

На кадрах показано висохле озеро з човном у Коктебелі. Раніше тут було кілька метрів глибини, водилася риба і раки.

"Цей самотній човен стоїть у Коктебелі на колись повноводному ставку, який називався Великий. Кілька метрів глибини, риба, раки... По ньому ходили човни, гніздилися водоплавні птахи. Капець вже у нас...", - написав блогер.

Висохле озеро в Коктебелі (фото: twitter.com/KrimRt)

На місцевому водосховищі можна спостерігати не менш сумну картину. У Сімферопольській водної артерії майже не залишилося запасів води.

"Офіційно - у нас лихо. Сімферопольське водосховище вчора", - підписав блогер фото.

Сімферопольське водосховище в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Сімферопольське водосховище – одне з найбільших штучних водойм півострова. Раніше воно було повноводне і забезпечувало водою Сімферополь та прилеглі населені пункти.

Однак зараз запаси в ньому не те, що зменшилися - вони катастрофічно зникли.

Як ми раніше писали, Крим спіткала екологічна катастрофа, люди знаходяться в жаху від того, що не буде врожаю.