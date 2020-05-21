В Крыму произошло глобальное бедствие: масштабы катастрофы поражают

В оккупированном Россией Крыму пересыхают водоемы и водохранилища. Фото ужасающего и печального зрелища показал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей страничке в Twitter.

На кадрах показано высохшее озеро с лодкой в Коктебеле. Ранее тут было несколько метров глубины, водилась рыба и раки.

"Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки… По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. Капец уже у нас...", - написал блогер.

Высохшее озеро в Коктебеле (фото: twitter.com/KrimRt)

На местном водохранилище можно наблюдать не менее печальную картину. В Симферопольской водной артерии почти не осталось запасов воді.

"Официально - у нас бедствие. Симферопольское водохранилище вчера", - подписал блогер фото.

Симферопольское водохранилище в Крыму (фото: twitter.com/KrimRt)

Симферопольское водохранилище – один из крупнейших искусственных водоемов полуострова. Раньше оно было полноводное и обеспечивало водой Симферополь и близлежащие населенные пункты.

Однако сейчас запасы в нем не то, что уменьшились - они катастрофически исчезли.

Как мы ранее писали, Крым постигла экологическая катастрофа, люди находятся в ужасе от того, что не будет урожая.