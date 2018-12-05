"Купи хворобу у дитини": українців оригінально закликали допомогти дітям

Ілюстративне фото (dobrofond.org)

Благодійний фонд "Країна добрих справ" запускає "магазин дитячих хвороб"

Благодійний фонд "Країна добрих справ" розпочинає унікальну акцію "Купи хворобу у дитини", в рамках якої кожен зможе допомогти дітям. Таким чином, фонд вирішив не просто боротися з дитячими хворобами, а перетягнути їх на свою сторону, щоб саме хвороба сама збирала гроші на своє лікування.

"Можливо когось може збентежити така різка і зухвала назва кампанії, але хіба не обурливо, що діти не можуть отримати належної допомоги у боротьбі з важкими хворобами? Наш ворог - байдужість. І ми не будемо церемонитися і закликаємо купувати хвороби у хворих дітей! Адже дітям абсолютно не потрібні ваші гроші, а ось їх хворобам навіть дуже. І вже зараз кожен з нас може допомогти!" - каже голова фонду Руслан Потрібний.

Ілюстративне фото (dobrofond.org)

Ілюстративні хвороби-монстри з рекламних макетів у найбільших містах України закликають купувати хвороби. На радіо під музику Pianoboy звучить основний меседж кампанії - цього не можна купити в магазині, навіть в Інтернеті цього немає, а ось у маленької дитини є - це хвороба.

"Це зухвалий виклик, який не залишить нікого байдужим. Адже з хворобою по-іншому не можна: вона не щадить нікого, не церемониться і не обирає, а просто в один день дитина дізнається, що у неї, наприклад, рак крові. Тому ми не повинні щадити її і жаліти на них гроші! Можливо, це буде найважливіша покупка не лише в житті дитини, але і у вашій!" - зазначають організатори акції.

Ілюстративні фото (dobrofond.org)

В рамках кампанії "Купи хворобу у дитини" фонд випустив лімітовану серію значків. І незважаючи на те, що на них зображено саме захворювання - це самі добрі значки у світі, адже купуючи їх ви допомагаєте хворим дітям. Тепер вони вже доступні для замовлення онлайн і незабаром з'являться в модних закладах і кав'ярнях Києва. Вартість кожного значка - 200 грн, а всі гроші від продажу підуть на лікування підопічних "Країни добрих справ".

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Відео: РБК-Україна