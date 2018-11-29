Для детей Донбасса: украинские музыканты будут собирать средства на новогодние подарки

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Благотворительный концерт состоится 24 декабря во Львове, а дальше - в Киеве, Авдеевке и Угледаре

Финалист Национального телепроекта "Украинская песня" популярная группа SECRET FORÉST инициирует благотворительный марафон. 24 декабря во львовском клубе Picasso украинцы совместно с румынским коллективом MODIWO дадут благотворительный концерт, деньги с которого пойдут на приобретение новогодних и рождественских подарков для детей из 50 малообеспеченных семей Авдеевки и Угледара.

"Когда нам еще в сентябре организаторы фестиваля "З країни в Україну" предложили поехать на восток, мы без колебаний ответили, что приобщимся к идее нести украинскую культуру в восточные области и поддерживать там людей. У меня были предостережения лишь относительно того, поехать самому, или брать ответственность за других участников группы. Но другие музыканты сразу подхватили инициативу и через месяц мы были уже в дороге", - рассказал лидер группы SECRET FORÉST Александр Макаров.

Концерты в Авдеевке, Угледаре, Волновахе, общение с местными жителями растрогали музыкантов настолько, что после возвращения домой они решили поехать на восток снова. И уже не только с музыкальными подарками.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

К слову, через день после концерта во Львове SECRET FORÉST выступят в Киеве, а 27 и 28 декабря - в Авдеевке и Угледаре.

"Целью мероприятий проекта является привлечь внимание общества к тысячам украинских семей, которые через определенные причины остаются на линии огня. Вместе мы можем сделать больше. Беспокоясь друг о друге, мы способны изменить мир к лучшему", - уверены участники SECRET FORÉST.

Напомним, что в Харькове на благотворительном художественном аукционе, инициированном Сергеем Жаданом, собрали 985 тыс. грн в пользу волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф".

Видео: РБК-Украина