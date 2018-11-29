Для дітей Донбасу: українські музиканти збиратимуть кошти на новорічні подарунки

Ілюстративне фото (прес-служба)

Доброчинний концерт відбудеться 24 грудня у Львові, а далі - у Києві, Авдіївці й Вугледарі

Фіналіст Національного телепроекту "Українська пісня", популярний гурт SECRET FORÉST ініціює благодійний марафон. 24 грудня у львівському клубі Picasso українці спільно з румунським гуртом MODIWO дадуть доброчинний концерт, гроші з якого підуть на придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей із 50 малозабезпечених сімей Авдіївки та Вугледара.

"Коли нам ще у вересні організатори фестивалю "З країни в Україну" запропонували поїхати на схід, ми без вагань відповіли, що долучимось до ідеї нести українську культуру в східні області й підтримувати там людей. У мене були перестороги лише щодо того, чи поїхати самому, чи брати відповідальність за інших учасників гурту. Та інші музиканти відразу підхопили ініціативу й через місяць ми були вже в дорозі", - розповів лідер гурту SECRET FORÉST Олександр Макаров.

Концерти в Авдіївці, Вугледарі, Волновасі, спілкування з місцевими жителями зворушили музикантів настільки, що після повернення додому вони вирішили поїхати на схід знову. Та вже не тільки з музичними подарунками.

Ілюстративне фото (прес-служба)

До слова, через день після концерту у Львові SECRET FORÉST виступлять у Києві, а 27 і 28 грудня - в Авдіївці й Вугледарі.

"Метою заходів проекту є привернути увагу суспільства до тисяч українських родин, які через певні причини залишаються на лінії вогню. Разом ми можемо зробити більше. Турбуючись один про одного, ми здатні змінити світ на краще", - впевнені учасники SECRET FORÉST.

Нагадаємо, що у Харкові на благодійному мистецькому аукціоні, ініційованому Сергієм Жаданом, зібрали 985 тис. грн на користь волонтерів фронтової медичної служби "Ульф".

Відео: РБК-Україна