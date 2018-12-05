"Купи болезнь у ребенка": украинцев оригинально призвали помочь детям

Иллюстративное фото (dobrofond.org)

Благотворительный фонд "Країна добрих справ" запускает "магазин детских болезней"

Благотворительный фонд "Країна добрих справ" начинает уникальную акцию "Купи болезнь у ребенка", в рамках которой каждый сможет помочь детям. Таким образом, фонд решил не просто бороться с детскими болезнями, а перетянуть их на свою сторону, чтобы именно болезнь сама собирала деньги на свое лечение.

"Возможно кого-то может смутить такое резкое и дерзкое название кампании, но разве не возмутительно, что дети не могут получить необходимой помощи в борьбе с тяжелыми болезнями? Наш враг – безразличие. И мы не будем церемониться и призываем покупать болезни у больных детей! Ведь детям абсолютно не нужны ваши деньги, а вот их болезням даже очень. И уже сейчас каждый из нас может помочь", - говорит глава фонда Руслан Нужный.

Иллюстративное фото (dobrofond.org)

Иллюстративные болезни-монстры с рекламных макетов в больших городах Украины призывают покупать болезни. На радио под музыку Pianoboy звучит основной месседж кампании - этого нельзя купить в магазине, даже в Интернете этого нет, а вот у маленького ребенка есть - это болезнь.

"Это дерзкий вызов, который не оставит никого безразличным. Ведь с болезнью по-другому нельзя: она не щадит никого, не церемонился и не избирает, а просто в один день ребенок узнает, что у него, например, рак крови. Поэтому мы не должны щадить ее и жалеть на них деньги! Возможно, это будет важнейшая покупка не только в жизни ребенка, но и в вашей!" - отмечают организаторы акции.

Иллюстративные фото (dobrofond.org)

В рамках кампании "Купи болезнь у ребенка" фонд выпустил лимитированную серию значков. И несмотря на то, что на них изображено именно заболевание - это самые добрые значки в мире, ведь покупая их вы помогаете больным детям. Теперь они уже доступны для заказа онлайн и вскоре появятся в модных заведениях и кофейнях Киева. Стоимость каждого значка - 200 грн, а все деньги от продажи пойдут на лечение подопечных "Країни добрих справ".

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Видео: РБК-Украина