На курорті в Одеській області відпочивальник до смерті побив чоловіка

Фото: РБК-Україна

В результаті бійки загинув 34-річний чоловік

У Затоці Одеської області між двома відпочивальниками стався конфлікт. У результаті словесної перепалки зав'язалася бійка. Житель Вінницької області до смерті побив чоловіка з Дніпропетровської області. Про це повідомили в прес-службі полиции області.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в селищі Затока біля однієї з баз відпочинку лежить чоловік без ознак життя.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний житель Дніпропетровської області", – розповіли у відділі комунікацій.

У поліції встановили, що напередодні між загиблим та іншим відпочивальником біля одного з розважальних закладів стався конфлікт.

Під час сварки 43-річний чоловік з Вінницької області кілька разів вдарив потерпілого. Він упав на землю і втратив свідомість. Після цього зловмисник сів у авто і зник з місця події.

На місце прибули медики швидкої допомоги. Вони констатували смерть побитого чоловіка.

Поліцейські розшукали 43-річного чоловіка. За даними "копів", він збирався повертатися з відпочинку додому. Правоохоронці вирішують питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

За фактом злочину порушено кримінальну справу. Чоловікові "світить" позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Раніше повідомлялося, що в столичному гіпермаркеті співробітник побив покупця. Інцидент викликав ажіотаж в мережі. Пізніше компанія вибачилася перед потерпілим.

Нагадаємо, що на пляжах Затоки медики знайшли проблеми.

Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLER.rbc.ua)