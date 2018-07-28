"Не удивляйтесь": в столичном гипермаркете сотрудник избил покупателя (видео)

Фото: Кулак (pixabay.com/Pavlofox)

Пострадавший мужчина приехал в магазин с ребенком

В сети разгорелся настоящий скандал после того, как в одном из киевских гипермаркетов сотрудник избил посетителя. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Facebook.

"Здравствуйте. Не удивляйтесь, это стандартное обслуживание сотрудником отдела. Он нанес мне при свидетелях телесные повреждения ногой в бок. Сейчас будем снимать эти побои и сделаем соответствующую экспертизу. И дал кулаком в лоб. Так начинаются выходные, когда ты приезжаешь и покупаешь товар с ребенком", - сказал он.

Видео: скандал в киевском гипермаркете (facebook.com/m.dybenko)

Обратим внимание, что инцидент вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

"Это какой-то трэш. Не думал, что такое вообще возможно", - сказал пользователь Владимир Патрис.

"Максим, а чем вызвано такое поведение сотрудника?", - поинтересовалась юзер Евгения Безрукова.

"Отреагировал на мою просьбу и просьбу администратора – проконсультировать по грунтовке в его отделе", - ответил Максим Дыбенко.

"Это не первый раз, когда они попадают в скандал с рукоприкладством", - подчеркнул пользователь Александр Иваненко.

Позже Дыбенко уточнил, что на место происшествия прибыли правоохранители.

"Полиция приехала, взяла заявление. Ничего лучшего юридический консультант не придумала, как написать встречное заявление. На то, что я мешал работать. Но зато скидку предлагали вечную, очень хорошую. Вежливо отказался", - подчеркнул он.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/m.dybenko)

Напомним, один из киевских ресторанов оказался в центре скандала из-за действий охранников, которые вытолкали силой посетителя, который принес с собой еду.

Как сообщалось ранее, в Киеве три "гостя столицы" напали на 17-летнего подростка, который гулял вечером с собакой, и жестоко его избили.

Также напомним, причиной массового отравления посетителей кафе Tomash Kebab во Львове, которое было зафиксировано 13 июля, стал сальмонеллез. Как сообщается, после получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, был установлен соответствующий диагноз.

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