"Не дивуйтеся": у столичному гіпермаркеті співробітник побив покупця (відео)

Фото: Кулак (pixabay.com/Pavlofox)

Постраждалий чоловік приїхав в магазин з дитиною

У мережі розгорівся справжній скандал після того, як в одному з київських гіпермаркетів співробітник побив відвідувача. Відповідне відео чоловік опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Добрго дня. Не дивуйтеся, це стандартне обслуговування співробітником відділу. Він завдав мені при свідках тілесні ушкодження ногою в бік. Зараз будемо знімати ці побої і зробимо відповідну експертизу. І дав кулаком в лоб. Так починаються вихідні, коли ти приїжджаєш і купуєш товар з дитиною", - сказав він.

Відео: скандал у київському гіпермаркеті (facebook.com/m.dybenko)

Звернемо увагу, що інцидент викликав справжній ажіотаж серед користувачів мережі.

"Це якийсь треш. Не думав, що таке взагалі можливо", - сказав користувач Володимир Патріс.

"Максим, а чим викликана така поведінка співробітника?", - поцікавилася юзер Євгена Безрукова.

"Відреагував на моє прохання і прохання адміністратора – проконсультувати по грунтовці в його відділі", - відповів Максим Дибенко.

"Це не перший раз, коли вони потрапляють у скандал з рукоприкладством", - підкреслив користувач Олександр Іваненко.

Пізніше Дибенко уточнив, що на місце події прибули правоохоронці.

"Поліція приїхала, взяла заяву. Нічого кращого юридичний консультант не придумала, як написати зустрічну заяву. На те, що я заважав працювати. Але знижку пропонували вічну, дуже гарну. Ввічливо відмовився", - підкреслив він.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/m.dybenko)

Нагадаємо, один з київських ресторанів опинився в центрі скандалу через дії охоронців, які силою виштовхали відвідувача, який приніс з собою їжу.

Як повідомлялося раніше, в Києві три "відвідувачі столиці" напали на 17-річного підлітка, який гуляв із собакою, і жорстоко його побили.

Також нагадаємо, причиною масового отруєння відвідувачів кафе Tomash Kebab у Львові, яке було зафіксовано 13 липня, став сальмонельоз. Як повідомляється, після отримання результатів бактеріологічних обстежень пацієнтам, які виписалися з лікарень, був встановлений відповідний діагноз.

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