В Киеве жестоко избили подростка: полиция отпустила виноватых

Фото: slyxi.com twitter

В Киеве три человека напали на 17-летнего парня

В Киеве три "гостя столицы" напали на 17-летнего подростка, который гулял вечером с собакой, и жестоко его избили. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua в Facebook.

"25.07 в 22 00 ребенок 17 ти лет гулял с собакой на территории 313-308 школы, три пьяных отморозка пристали и избили ребенка, двое из нападавших были не славянской национальности. Хамили, грубили, угрожали полиции, нам, родителям. Что будет дальше?! Заявление в полицию + судмедэкспертиза - все на руках. Будем ждать действия следователя Деснянского района. Ребенок с травмами госпитализирован! Трое на одного!", - рассказала мама жертвы.

Также в сообщении отмечается, что все трое нападавших были оперативно задержаны сотрудниками патрульной полиции, но вскоре были отпущены.

"Ведь нанесение травм это мелочи, если бы убили, может быть и до утра бы продержали, а так, такое", - добавили в публикации.

К посту также прикреплены фото парня, нападавших и консультационный вывод больницы "Охматдит".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В комментариях одна из пользователей Yulia Zvarich прикрепила фото одного из нападавших и сообщила, что именно он был зачинщиком драки.

"Самый, взрослый и крутой из них Влад, купил выпивку, напоил малолеток, и был зачинчиком драки, а потом рассказывал стоял, отпустите я на Юр факе у меня проблемы будут, двое неруских друзей которые вели себя как отморози, даже не изменились, не раскаялись в содеяном. Это наши будущие Юристы?! Грош цена тогда этой профессии" - сказала она.

Скриншот комментария (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: один из напавших (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Многие пользователи очень возмущены произошедшим инцидентом:

"Результат полного безвластия. Каждая структура занята зарабатыванием денег, а следить за порядком на улицах, за зарплатой, им не хочется",

"Я вообще не расист и не нацист, но вот мне интересно: когда банабаки насилуют наших девчат и избивают или даже убивают наших пацанов, где эти все НацКорпус, С14, Белый молот, 1488?",

"В смысле отпущены? Сорри, но н**уй такая полиция?",

"Бери топор...встречай гостей с гор!",

"Та п**дите сами, полиция - охрана режима",

"Беспредел! Иногда просто стыдно за свою нацию! А этих банабаков нужно гнать в три шеи! Обнаглели совсем! Жалко парня!".

Скриншоты комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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