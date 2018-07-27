У Києві жорстоко побили підлітка: поліція відпустила винних

Фото: slyxi.com twitter

У Києві три людини напали на 17-річного хлопця

У Києві три "гостя столиці" напали на 17-річного підлітка, який гуляв із собакою, і жорстоко його побили. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua у Facebook.

"25.07 в 22 00 дитина 17 років гуляла з собакою на території 313-308 школи, три п'яних відморозка пристали і побили дитину, двоє з нападників були не слов'янської національності. Хамили, грубили, погрожували поліції, нам, батькам. Що буде далі?! Заява в поліцію + судмедекспертиза - все на руках. Будемо чекати дій слідчого Деснянського району. Дитина з травмами госпіталізована! Троє на одного!", - розповіла мама жертви.

Також в повідомленні наголошується, що всі троє нападників були оперативно затримані співробітниками патрульної поліції, але невдовзі були відпущені.

"Адже нанесення травм це дрібниці, якщо б вбили, може бути і до ранку б протримали, а так, таке", - додали в публікації.

До посту також прикріплені фото хлопця, нападників та консультаційний висновок лікарні "Охматдит".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В коментарях одна з користувачів Yulia Zvarich прикріпила фото одного з нападників і повідомила, що саме він був призвідником бійки.

"Самий, дорослий і крутий з них Влад, купив випивку, напоїв малоліток, і був зачинчиком бійки, а потім розповідав стояв, відпустіть я на Юр факе у мене проблеми будуть, двоє неруских друзів які вели себе як отморози, навіть не змінилися, не покаялися в содеяном. Це наші майбутні Юристи?! Гріш ціна тоді цієї професії", - сказала вона.

Скріншот коментарів facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: один з нападників (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Багато користувачів дуже обурені інцидентом, що стався:

"Результат повного безвладдя. Кожна структура зайнята зароблянням грошей, а стежити за порядком на вулицях, за зарплатою, їм не хочеться",

"Я взагалі не расист і не нацист, але от мені цікаво: коли банабаки ґвалтують наших дівчат і б'ють або навіть вбивають наших пацанів, де ці всі НацКорпус, С14, Білий молот, 1488?",

"В сенсі відпущені? Соррі, але н**уй така поліція?",

"Бери сокиру...зустрічай гостей з гір!",

"Та п**діть самі, поліція - охорона режиму",

"Свавілля! Іноді просто соромно за свою націю! А цих банабаків потрібно гнати в три шиї! Знахабніли зовсім! Шкода хлопця!".

Скріншоти коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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