Лісничий під Києвом "нарубав дров" на сотні тисяч гривень

Ілюстративне фото: pixabay/621hjmit

Сума збитку становить понад мільйон гривень

Правоохоронці Київської області затримали лісничого, який є винуватців незаконної вирубки понад 200 дерев. Про це повідомляє пресс-служба прокуратури області.

"Встановлено, що 36-річний лісничий Поліського агролісництва ДП «Київоблагроліс» дав усну вказівку жителям одного із сіл району спиляти дерева на території населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за інформацією прокуратури, люди зрубали понад 200 дерев.

"Перебуваючи в переконанні законності своїх дій і наявність у злочинця необхідних дозвільних документів на зазначену діяльність, люди здійснили вирубку 180 сосен звичайних, 7 сироростущих дерев берези і 135 дерев сосни сухостійкої", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Більш того, за інформацією правоохоронців, сума завданих збитків становить понад 1,2 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобилі масово спилюють дерева і вивозять за межі зони.

Нагадаємо, у мережі показали кадри вирубки лісу в Києві.

До речі, під Києвом за один день вирубали близько сотні 50-літніх сосен.

Де купаються кияни в спеку – опитування (video.rbc.ua)