Лесничий под Киевом "нарубил дров" на сотни тысяч гривен

Сумма ущерба составляет более миллиона гривен
Правоохранители в Киевской области задержали лесничего, который является виновников незаконной вырубки более 200 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Установлено, что 36-летний лесничий Полесского агролесничества ГП «Киевоблагролес» дал устное указание жителям одного из сел района спилить деревья на территории населенного пункта", - говорится в сообщении.
После этого, по информации прокуратуры, люди срубили более 200 деревьев.
"Пребывая в убеждении законности своих действий и наличии у преступника необходимых разрешительных документов на указанную деятельность, люди совершили вырубку 180 сосен обычных, 7 сырорастущих деревьев березы и 135 деревьев сосны сухостойкой", - подчеркивается в тексте сообщения.
Более того, по информации правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составляет более 1,2 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что в Чернобыле массово спиливают деревья и вывозят за пределы зоны.
Напомним, в сети показали кадры вырубки леса в Киеве.
Кстати, под Киевом за один день вырубили около сотни 50-летних сосен.
Где киевляне купаются в жару – опрос (video.rbc.ua)