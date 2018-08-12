Лесничий под Киевом "нарубил дров" на сотни тысяч гривен

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Сумма ущерба составляет более миллиона гривен

Правоохранители в Киевской области задержали лесничего, который является виновников незаконной вырубки более 200 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что 36-летний лесничий Полесского агролесничества ГП «Киевоблагролес» дал устное указание жителям одного из сел района спилить деревья на территории населенного пункта", - говорится в сообщении.

После этого, по информации прокуратуры, люди срубили более 200 деревьев.

"Пребывая в убеждении законности своих действий и наличии у преступника необходимых разрешительных документов на указанную деятельность, люди совершили вырубку 180 сосен обычных, 7 сырорастущих деревьев березы и 135 деревьев сосны сухостойкой", - подчеркивается в тексте сообщения.

Более того, по информации правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составляет более 1,2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле массово спиливают деревья и вывозят за пределы зоны.

Напомним, в сети показали кадры вырубки леса в Киеве.

Кстати, под Киевом за один день вырубили около сотни 50-летних сосен.

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