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"Обличчя сильно обгоріло": Київ сколихнула таємнича розправа над жінкою

STYLERЖиття    06.01.2019 - 12:11

Відео: у Києві виявили тіло жінки (Youtube-канал/Информато)

У Києві розслідують таємничу загибель бездомної жінки, яка вирішила відпочити на матраці під балконом багатоповерхівки на Академмістечку і згоріла. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, 5 січня близько дев'ятої години вечора рятувальникам повідомили про пожежу на вулиці Академіка Єфремова, 25. За словами мешканців будинку, під балконом на першому поверсі загорівся матрац. Коли на місце події прибули пожежники і рятувальники, було виявлено тіло жінки.

&quot;Обличчя сильно обгоріло&quot;: Київ сколихнула таємнича розправа над жінкою

Фото: у Києві виявили тіло жінки (kiev.informator.ua)

"Вік встановити не вдалося. При ній не було документів, а обличчя сильно обгоріло. Попередньо, вона була бездомною і вирішила переночувати під балконом 16-поверхового будинку. Що сталося потім — невідомо. Одна з версій слідства: жінка вирішила закурити, але заснула. Проте точну причину нещасного випадку ще належить встановити", - йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджують журналісти, пізніше на місце події прибули правоохоронці.

&quot;Обличчя сильно обгоріло&quot;: Київ сколихнула таємнича розправа над жінкою

Фото: у Києві виявили тіло жінки (kiev.informator.ua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Ізмаїлі чоловіка на велосипеді збили відразу два автомобілі.

Також ми писали, що 29 жовтня в Солом'янському районі Києва поліцейський збив пенсіонера на велосипеді і зник з місця аварії.

Нагадаємо, в жовтні 2018-го на трасі Київ-Одеса біля Фастова сталася ДТП, в результаті якого загинув велосипедист.

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