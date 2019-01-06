"Лицо сильно обгорело": Киев сотрясла таинственная расправа над женщиной

Видео: в Киеве обнаружили тело женщины (Youtube-канал/Информато)

В Киеве расследуют таинственную гибель бездомной женщины, которая решила отдохнуть на матраце под балконом многоэтажки на Академгородке и сгорела. Об этом сообщает "Информатор".

Так, 5 января около девяти часов вечера спасателям сообщили о пожаре на улице Академика Ефремова, 25. По словам жителей дома, под балконом на первом этаже воспламенился матрас. Когда на место происшествия прибыли пожарные и спасатели, было обнаружено тело женщины.

Фото: в Киеве обнаружили тело женщины (kiev.informator.ua)

"Возраст установить не удалось. При ней не было документов, а лицо сильно обгорело. Предварительно, она была бездомной и решила переночевать под балконом 16-этажного дома. Что произошло потом — неизвестно. Одна из версий следствия: женщина решила закурить, но уснула. Однако точную причину несчастного случая еще предстоит установить", - говорится в сообщении.

Более того, утверждают журналисты, позже на место происшествия прибыли правоохранители.

Фото: в Киеве обнаружили тело женщины (kiev.informator.ua)

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