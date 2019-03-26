Найкращі коханці: найпалкіші знаки Зодіаку

Найкращого коханця за знаком Зодіаку серед чоловіків визначити непросто. Але тим не менш, астрологи запевняють, що ці п'ять представників зодіакального сузір'я зможуть подарувати вам незабутні любовні втіхи.

№1. Скорпіон

Вони пристрасні, ініціативні і невтомні. Енергії Скорпіона вистачить на двох, тому ви ризикуєте навіть не помітити, як їм захопитеся. Шкодувати про це навряд чи доведеться: в ліжку чоловік-Скорпіон завжди придумає, чим вас здивувати і як доставити задоволення. Тільки не засмучуйтеся, якщо час від часу у вас буде виникати відчуття, що вами маніпулюють - Скорпіони це вміють.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Сергій Бабкін, Скорпіон, дата народження: 7 листопада, фото: instagram.com/babkin_official)

№2. Лев

Він - цар і вважає своїм обов'язком обсипати любов'ю щедро і без вихідних. Так і є: поруч з чоловіком-Левом ви відчуєте себе найкрасивішою і найбажанішою. Він не буде скупитися ні на ласки, ні на подарунки, а ви просто не забувайте хвалити і заохочувати його. Тільки не лестите занадто відвертого: грубі неприховані лестощі дратують навіть Левів.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Олег Винник, Лев, дата народження: 31 липня, фото: РБК-Україна)

№3. Рак

Він невиправний романтик, чутливий і ніжний. Рак завжди буде вгадувати ваші бажання і виконувати будь-які примхи. Задоволення партнерки для чоловіка-Рака на першому місці, тому численні оргазми вам гарантовані. Тільки запам'ятайте: у Рака тонка душевна організація - його легко образити, а зраду він вам не пробачить. Бережіть його, раз вже вам дістався таке скарб.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Сергій Притула, Рак, дата народження: 22 червня, фото: РБК-Україна)

№4. Овен

Варіант для тих, хто любить погарячіше. Якщо вам потрібен пристрасний і гарячий секс, сміливо кидайтеся в обійми Овна: він подбає про те, щоб зробити вам добре, а часто - навіть дуже добре. До речі, при всьому своєму запалу Овни - не прихильники сексу на одну ніч, тому після короткого побачення навряд чи ви розлучитеся, так що, зможете як слід вивчити здібності свого гарячого коханця.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Дмитро Монатік, Овен, дата народження: 1 квітня, фото: РБК-Україна)

№5. Телець

Ще один хлопець в нашому рейтингу найгарячіших знаків Зодіаку. У нього шалена сексуальна енергія, і якщо ви його притягли, можете не сумніватися: він вас доб'ється. Та й чи варто сильно чинити опір? Йому точно є, чим вас здивувати. Секс для Тельця - це не просто інтрижка. Це вищий прояв любові.

Еротичний гороскоп - найкращий коханець по знаку Зодіаку (Микола Тищенко, Телець, дата народження: 17 травня, фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тим не менш, астрологи запевняють, що решта сім представників зодіакального сузір'я можуть бути нічим не гірше. За певних обставин і уподобаннях жінок, чоловіки інших знаків можуть стати для вас чудовими коханцями. Потрібно лише зрозуміти, як правильно використовувати їх сексуальну енергію.

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