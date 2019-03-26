Лучшие любовники: самые страстные знаки Зодиака

Лучшего любовника по знаку Зодиака среди мужчин определить непросто. Но тем не менее, астрологи уверяют, что эти пять представителей зодиакального созвездия смогут подарить вам незабываемые любовные утехи.

№1. Скорпион

Они страстные, инициативные и неутомимые. Энергии Скорпиона хватит на двоих, поэтому вы рискуете даже не заметить, как увлечетесь им. Жалеть об этом вряд ли придется: в постели мужчина-Скорпион всегда придумает, чем вас удивить и как доставить удовольствие. Только не огорчайтесь, если время от времени у вас будет возникать ощущение, что вами манипулируют - Скорпионы это умеют.

Эротический гороскоп - лучший любовник по знаку Зодиака (Сергей Бабкин, Скорпион, дата рождения: 7 ноября, фото: instagram.com/babkin_official)

№2. Лев

Он - царь и считает своим долгом осыпать любовью щедро и без выходных. Так и есть: рядом с мужчиной-Львом вы почувствуете себе самой красивой и желанной. Он не будет скупиться ни на ласки, ни на подарки, а вы просто не забывайте хвалить и поощрять его. Только не льстите слишком откровенного: грубая неприкрытая лесть раздражает даже Львов.

Эротический гороскоп - лучший любовник по знаку Зодиака (Олег Винник, Лев, дата рождения: 31 июля, фото: РБК-Украина)

№3. Рак

Он неисправимый романтик, чувствительный и нежный. Рак всегда будет предугадывать ваши желания и исполнять любые капризы. Удовольствие партнерши для мужчины-Рака на первом месте, поэтому многочисленные оргазмы вам гарантированы. Только запомните: у Рака тонкая душевная организация - его легко обидеть, а предательство он вам не простит. Берегите его, раз уж вам досталось такое сокровище.

Эротический гороскоп - лучший любовник по знаку Зодиака (Сергий Притула, Рак, дата рождения: 22 июня, фото: РБК-Украина)

№4. Овен

Вариант для тех, кто любит погорячее. Если вам нужен страстный и горячий секс, смело бросайтесь в объятия Овна: он позаботится о том, чтобы сделать вам хорошо, а часто - даже очень хорошо. Кстати, при всей своей пылкости Овны - не сторонники секса на одну ночь, поэтому после мимолетного свидания вы вряд ли расстанетесь, так что, сможете как следует изучить способности своего горячего любовника.

Эротический гороскоп - лучший любовник по знаку Зодиака (Дмитрий Монатик, Овен, дата рождения: 1 апреля, фото: РБК-Украина)

№5. Телец

Еще один парень в нашем рейтинге самых горячих знаков Зодиака. У него сумасшедшая сексуальная энергия, и если вы его привлекли, можете не сомневаться: он вас добьется. Да и стоит ли сильно сопротивляться? Ему точно есть, чем вас удивить. Секс для Тельца - это не просто интрижка. Это высшее проявление любви.

Эротический гороскоп - лучший любовник по знаку Зодиака (Николай Тищенко, Телец, дата рождения: 17 мая, фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тем не менее, астрологи уверяют, что остальные семь представителей зодиакального созвездия могут быть ничем не хуже. При определенных обстоятельствах и предпочтениях женщин, мужчины других знаков могут стать для вас превосходными любовниками. Нужно лишь понять, как правильно использовать их сексуальную энергию.

Напомним, ранее мы писали, кто из представительниц прекрасного пола является лучшей любовницей по знаку Зодиака. Они смогут подарить своим половинкам незабываемые чувственные наслаждения.

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