Лупила по нирках: у Києві неадекватна жінка побила дитину та її батька

Фото: Побиття (Колаж РБК-Україна)

У дитини по всьому тілу синці

У Києві неадекватна літня жінка накинулася з кулаками на 11-річну дівчинку, а потім на її батька. Про це повідомляють в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався ввечері 19 серпня по вулиці Озерна в Оболонському районі Києва. Літня жінка накинулася на дівчинку за те, що вона викинула шматки пінопласту в сміттєвий бак.

"Ситуація така: діти каталися на роликах і скейтах. Моя дочка побачила, що лежить на асфальті пінопласт (він заважав дітям кататися), підняла пінопласт перший лист і викинула у смітник, під'їхавши за другим листом почула крик іншої жінки: Біжи! Вона тебе буде бити! У цей момент моя дочка відчула, що її хтось схопив за одяг і повернувшись, побачила літню коротко стрижену сиву жінку. Ця жінка почала тягнути мою дочку до смітника з криками: виймай усе, що викинула і поклади на місце. Моя дочка почала кричати: ви не маєте права мене хапати, відпустіть. В наступну мить ця жінка з криками: занадто багато знаєш про свої права, почала бити мою дочку по обличчю, голові та нирках", - розповіла мама постраждалої дівчинки.

Діти, які каталися разом з постраждалою дівчинкою, побігли кликати на допомогу її батька. Коли чоловік спробував з'ясувати причину конфлікту, літня жінка і на нього кинулася з кулаками.

"За мою дочку заступилися люди, ця жінка припинила бити мою дочку, та з криками пішла сіла на лавку біля свого будинку. Діти, які каталися з моєю дочкою, побігли кликати чоловіка. Прибіг на місце, чоловік підійшов до цієї жінки, запитав її: як вона посміла чіпати дитину. У відповідь, ця так звана літня жінка кинулася з кулаками на чоловіка", - повідомила жінка.

Фото: У Києві побили дівчину та її батька (facebook.com/KyivOperativ)

В результаті, у дівчинки синці по всьому тілу, в тому числі і на обличчі, а у чоловіка расцарапана голова і шия.

"Примчала на місце та побачила розбите обличчя своєї дочки, викликала поліцію і швидку. Повернувшись до чоловіка, побачила розцарапану голову і шию. Поліція прийняла заяву. Швидка надала довідку про стан здоров'я. Завтра судмедекспертиза, установка особистості цієї жінки", - повідомила мама постраждалої дівчинки.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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Відео: РБК-Україна