Лупила по почкам: в Киеве неадекватная женщина избила ребенка и ее отца

Фото: Избиение (Коллаж РБК-Украина)

У ребенка по всему телу синяки

В Киеве неадекватная пожилая женщина набросилась с кулаками на 11-летнюю девочку, а потом на ее отца. Об этом сообщают в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел вечером 19 августа по улице Озерная в Оболонском районе Киева. Пожилая женщина набросилась на девочку за то, что она выбросила куски пенопласта в мусорный бак.

"Ситуация такова: дети катались на роликах и скейтах. Моя дочь увидела лежащий на асфальте пенопласт (он мешал детям кататься), подняла пенопласт первый лист и выкинула в мусорник, подъехав за вторым листом услышала крик другой женщины: Беги! Она тебя будет бить! В этот момент моя дочь почувствовала, что ее кто-то схватил за одежду и повернувшись, увидела пожилую коротко стриженую седую женщину. Эта женщина начала тащить мою дочь к мусорнику с криками: вынимай все что выкинула и положи на место. Моя дочь начала кричать: вы не имеете права меня хватать, отпустите. В следующее мгновение эта женщина с криками: слишком много знаешь о своих правах, начала бить мою дочь по лицу, голове и почкам", - рассказала мама пострадавшей девочки.

Дети, которые катались вместе с пострадавшей девочкой, побежали звать на помощь ее отца. Когда мужчина попытался выяснить причину конфликта, пожилая женщина и на него бросилась с кулаками.

"За мою дочь заступились люди, эта женщина прекратила избивать мою дочь, и с криками пошла присела на скамейку возле своего дома. Дети, которые катались с моей дочерью, побежали звать мужа. Прибежал на место, муж подошел к этой женщине, спросил ее: как она посмела тронуть ребенка. В ответ, эта так называемая пожилая женщина бросилась с кулаками на мужа", - сообщила женщина.

Фото: В Киеве избили девочку и ее отца (facebook.com/KyivOperativ)

В результате, у девочки синяки по всему телу, в том числе и на лице, а у мужчины расцарапана голова и шея.

"Примчавшись на место я увидела разбитое лицо своей дочери, вызвала полицию и скорую. Повернувшись к мужу, увидела расцарапанную голову и шею. Полиция приняла заявление. Скорая освидетельствовала здоровье. Завтра судмедэкспертиза, установка личности этой женщины", - сообщила мама пострадавшей девочки.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове избили известную активистку-трансгендера.

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Видео: РБК-Украина