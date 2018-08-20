Оскорблял и унижал: во Львове мужчина набросился с кулаками на известную активистку-трансгендера

Фото: Избиение во Львове (Коллаж РБК-Украина)

Злоумышленник хвастался тем, что он бывший "беркутовец"

Во Львове избили известную активистку-трансгендера Анастасию Кристель Домани. Об этом Домани сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Анастасия рассказала, что возвращалась из Славского с группой и заехала во Львов. В трамвае к ней пристал мужчина, который начал грубить и хамить.

"Вчера меня побили, впервые в жизни, на почве ненависти и по причине моей гендерной идентичности. Возвращаясь с Zelena Academia (Славское, 13-19 августа) часть группы заехала во Львов, в 18.05 я посадила на поезд трех участниц и стала ждать трамвай №6 в центр города, чтобы встретиться с остальными участницами. Собралось немало людей на конечной, подъехал трамвай и заходя в передние двери уперлась в мужчину, который пытался купить талон у водителя, не проходя в салон. Сделала ему замечание, так как меня сзади подталкивали другие пассажиры. Тот резко огрызнулся, я ответила", - написала Домани.

Она сообщила, что мужчина начал обсуждать ее внешность и угрожать ей тем, что сейчас позовет братков. Также неизвестный сообщил Анастасии, что он бывший "беркутовец".

"Мужик стал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?", ты кто такое, не мужик и не баба", "чего в юбку вырядился", подсел ко мне на свободное справа от меня сидение и хватая за локти угрожал: "выйдем на моей остановке, я з тобою разберусь, сейчас братков вызову, я бывший "беркутовец", так что знаешь, что тебе светит", - сообщила Анастасия.

Она оттолкнула мужчину, а решила выйти раньше, чем планировала и обратиться в полицию.

Через несколько остановок мужчина снова подсел к Домани и начал нагнетать обстановку, а потом пустил в ход кулаки.

"Эта мразь снова подсаживается ко мне (к несчастью, в наполовину забитом трамвае это место никто не занял или боялся занять, хотя мне это могло помочь) и начинает нагнетать градус разговора, - ему выходить на следующей. Я вижу его руки, глаза, следит за моим телефоном, - понимаю, что сейчас что-то будет. На полуслове он бьет меня в правую часть скулы, очки разбиваются, головой, от силы удара достаю ручку переднего сиденья, потом два удара еще - в лоб и голову", - рассказала Анастасия.

Фото: Во Львове избили активистку-трансгендера (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Она отметила, что несколько секунд находилась в прострации, а окружающие люди никак не отреагировали на конфликт. Домани успела сфотографировать злоумышленника, прежде чем он выскочил из трамвая. Добравшись до центра города, она начала вызывать полицию.

"Полицию я начала вызывать еще в трамвае и дозвонилась на 102, передала по горячим следам, сказали ждать наряд на остановке. В 18.41 звонок от полиции и просьба прийти самой в отделении, а то они приедут не скоро и быстрее будет мне зайти в районный отдел Львовского городского управления МВС Украины Галицкого района", - рассказала Домани.

Она отправилась в отделение вместе с друзьями и написала заявление. Сотрудники полиции предупредили, что, если она хочет дать ход делу, ей придется приезжать во Львов.

После полиции друзья отвезли Анастасию на станцию скорой помощи, где ей сняли побои и оказали первую медицинскую помощь.

Скриншот поста (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

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Видео: РБК-Украина