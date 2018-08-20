Ображав і принижував: у Львові чоловік накинувся з кулаками на відому активістку-трансгендера

Фото: Побиття у Львові (Колаж РБК-Україна)

Зловмисник хвалився тим, що він колишній "беркутівець"

У Львові побили відому активістку-трансгендера Анастасію Крістель Домани. Про це Домани повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Анастасія розповіла, що поверталася зі Славського з групою і заїхала у Львів. У трамваї до неї пристав чоловік, який почав грубити і грубіянити.

"Вчора мене побили, вперше в житті, на ґрунті ненависті та з причини моєї гендерної ідентичності. Повертаючись з Zelena Academia (Славське, 13-19 серпня) частина групи заїхала у Львів, 18.05 я посадила на поїзд трьох учасниць і стала чекати трамвай №6 у центр міста, щоб зустрітися з іншими учасницями. Зібралося чимало людей на кінцевій, під'їхав трамвай і заходячи в передні двері вперлася в чоловіка, який намагався купити талон у водія, не проходячи в салон. Зробила йому зауваження, так як мене ззаду підштовхували інші пасажири. Той різко огризнувся, я відповіла", - написала Домани.

Вона повідомила, що чоловік почав обговорювати її зовнішність і погрожувати тим, що зараз покличе братків. Також невідомий повідомив Анастасії, що він колишній "беркутівець".

"Мужик став голосно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?", ти хто такий, не мужик і не баба", "чого в спідницю вирядився", підсів до мене на вільне праворуч від мене сидіння і хапаючи за лікті погрожував: "вийдемо на моїй зупинці, я з тобою розберуся, зараз братків викличу, я колишній "беркутівець", так що знаєш, що тобі світить", - повідомила Анастасія.

Вона відштовхнула чоловіка, а вирішила вийти раніше, ніж планувала і звернутися в поліцію.

Через кілька зупинок чоловік знову підсів до Домани і почав нагнітати обстановку, а потім пустив у хід кулаки.

"Ця мразь знову підсаджується до мене (до нещастя, наполовину заповненому трамваї це місце ніхто не зайняв або боявся зайняти, хоча мені це могло допомогти) і починає нагнітати градус розмови, - йому виходити на наступній. Я бачу його руки, очі, стежить за моїм телефоном, - розумію, що зараз щось буде. На півслові він б'є мене в праву частину скули, окуляри розбиваються, головою, від сили удару дістаю ручку переднього сидіння, потім ще два удари - в лоб і голову", - розповіла Анастасія.

Фото: У Львові побили активістку-трансгендера (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Вона зазначила, що кілька секунд перебувала в прострації, а оточуючі люди ніяк не відреагували на конфлікт. Домани встигла сфотографувати зловмисника, перш ніж він вискочив з трамвая. Діставшись до центру міста, вона почала викликати поліцію.

"Поліцію я почала викликати ще в трамваї і додзвонилася на 102, передала по гарячих слідах, сказали чекати наряд на зупинці. У 18.41 дзвінок від поліції і прохання прийти самій у відділенні, а то вони приїдуть не скоро і швидше буде мені зайти в районний відділ Львівського міського управління МВС України Галицького району", - розповіла Домани.

Вона вирушила у відділення разом з друзями і написала заяву. Співробітники поліції попередили, що, якщо вона хоче дати хід справі, їй доведеться приїжджати до Львова.

Після поліції друзі відвезли Анастасію на станцію швидкої допомоги, де їй зняли побої і надали першу медичну допомогу.

Скріншот поста (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

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Відео: РБК-Україна