Приревновал жену: в Киеве мужчине проломили череп

Фото: Пострадавшего мужчину доставили в больницу (kiev.informator.ua/Александр Калинчук)

Пострадавший мужчина заподозрил жену в измене

В результате пьяной драки ревнивый муж получил закрытую черепно-мозговую травму и сильное повреждение внутренних органов. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в Киеве на Караваевых дачах в субботу около 21:00.

Трое товарищей: Юрий, его супруга Светлана, и их друг Иван, – собрались вечером в доме на Караваевых дачах для отдыха. В процессе распития спиртных напитков Юрий заподозрил, что его жена изменяет ему с Иваном. На фоне этой догадки между мужчинами произошел конфликт.

Поначалу товарищи выясняли отношения лишь в словесной перепалке, однако, в один из моментов Иван схватил тяжелый предмет и несколько раз ударил им ревнивого мужа по голове. После чего выволок его из квартиры и спустил вниз по лестничной клетке.

Фото: Мужчине, приревновавшему жену пробили череп (kiev.informator.ua/Александр Калинчук)

На место происшествия прибыли патрульная полиция и машина скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, рассечение в районе затылка и внутренние повреждения грудной клетки и брюшной полости. Но, несмотря на все аргументы медиков, Юрий отказался от госпитализации и остался на месте для дачи показаний.

Напомним, в Харькове охранник супермаркета избил покупателя из-за подозрения в краже. А в Днепропетровской области в клинике напали на врача.

Ранее в Киевской области конфликт обернулся потасовкой и пожаром.

Видео: РБК-Украина