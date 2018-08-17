"Руки убери!": в Харькове охранник супермаркета избил покупателя

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Покупателя обвинили в краже дезодоранта

В харьковском супермаркете охранник накинулся на мужчину, которого заподозрили в краже дезодоранта. Об этом сообщает портал 057.ua.

Инцидент произошел на улице Светлой, возле супермаркета Basket. Мужчина уже вышел на улицу из супермаркета, как его догнал охранник, схватил за футболку и начал требовать показать сумку. Он обвинял мужчину в краже дезодоранта. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой покупатель получил травму головы. На видео видно, как у него течет кровь по виску.

На помощь мужчине сбежались люди, которые отдыхали на детской площадке неподалеку.

"Охрана супермаркета Basket занимается самоуправством, бьет людей и думает, что ей это можно. А администрация магазина поддерживает такой метод задержания. Еле отбили этого мужчину", - сообщает автор видео.

Управляющая магазином Анна Оганисян утверждает, что у них есть видео, на котором мужчина совершает кражу, а также она сообщила, что покупателя никто не бил и он сам ударился об дерево.

"У нас есть видео, подтверждающее, что мужчина положил дезодорант в сумку, не оплатил и вышел. Когда он покинул предкассовую зону, охранник предложил ему остановиться. Но мужчина начал убегать и бросил товар под соседний ларек. Потом этот товар забрал и унес другой наш посетитель. Никто никого не бил. В этой потасовке, когда его пытались задержать, он, выворачиваясь, просто ударился об дерево. Если внимательно посмотреть на видео, то можно увидеть у человека возле раны грязь от коры дерева. Грязного места не было бы при обычном ударе", - сообщила управляющая.

Эту ситуацию прокомментировали и юристы. Они утверждают, что любой гражданин Украины может задержать вора до приезда полиции, а охранник супермаркета может попросить покупателя добровольно показать свои вещи. Проводить осмотр личных вещей подозреваемого уполномочена только дежурная следственно-оперативная группа.

"Так как мужчина убегал, это были допустимые меры, чтобы он не скрылся. Если охранник превысил грани самообороны и ударил клиента только из-за того, что тот убегал, то в этом есть состав ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение без последствий). За это должны наказать штрафом в 50 необлагаемых минимумов, либо общественными работами до 200 часов, либо исправительными работами до 1 года", – объяснил адвокат Евгений Рияко.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 УК Украины (воровство). По данным Национальной полиции, никаких заявлений в Московский райотдел по поводу нанесения легких телесных повреждений пока не поступало.

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Видео: РБК-Украина